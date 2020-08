केरळमध्ये एअर इंडियाचं विमान क्रॅश, दुबईहून आले होते 191 प्रवासी

कोझिकोड - दुबईतून केरळला (Kerala) आलेल्या एअर इंडियाचे (Air India) विमान क्रॅश झाले. केरळमधील कोझिकोड इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर लँडिंगवेळी ही दुर्घटना घडली. विमान रनवेवर घसरल्यानतंर कोसळल आणि दुर्घटनाग्रस्त झालं. विमानाच्या पायलटचा मृ्त्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या विमानातून 191 जण प्रवास करत होते. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

#UPDATE There were total 184 passengers, including 10 infants and 6 crew members, including two pilots, onboard Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) that skidded during landing at Karipur Airport today: Air India Express pic.twitter.com/vcGRBdlyRR

— ANI (@ANI) August 7, 2020