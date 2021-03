काँग्रेस नेत्याचा राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश; शरद पवार यांची पत्रकार परिषद

नवी दिल्ली - देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले आहेत. यातच केरळमधील पी. सी. चाको यांनी गेल्या आठवड्यात काँग्रेसला रामराम केला आहे. चाको हे मूळचे केरळचे आहेत. तेथील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चाको यांनी, काँग्रेस नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त करून पक्षाला सोड चिठ्ठी दिली होती. आज, त्यांनी दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार यांच्या उपस्थितीत प्रवेशाची औपचारिकता पूर्ण केली. यानिमित्त दिल्लीत शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल उपस्थित होते.

पीसी चाको यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवेशाची घोषणा या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले. यावेळी शरद पवार यांच्यासह राष्टवादीचे नेते उपस्थित होते. राष्ट्रवादीत प्रवेश करताना मला आनंद होत आहे असं चाको यांनी यावेळी म्हटलं.

Delhi: Former Congress leader PC Chacko joins Nationalist Congress Party, in the presence of party chief Sharad Pawar pic.twitter.com/L1qOUXoqrt

— ANI (@ANI) March 16, 2021