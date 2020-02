आजीबाई सलाम! 105 व्या वर्षी तुम्ही चौथीत मिळविले एवढे गुण

केरळः ज्या वयात इतर लोकं देवदर्शन, पूजाअर्चा, आराम यात गुंतून आपले आयुष्याचे शेवटचे दिवस जगत असतात त्या वयात काहीजण इतरांसाठी एक उदाहरण बनतात. याला अपवाद ठरलेली व्यक्ती आहे त्या केरळमधील एक वयस्कर आजीं. भागीरथी अम्मा असं या आजींचं नाव. या आजी सध्या सर्वत्र चर्चेत आहेत कारण वयाच्या 105 व्या वर्षी भागीरथी अम्मांनी चौथीच्या परिक्षेत मिळविलेल्या 74.5 टक्के गुणांमुळे.

भागीरथी अम्मा केरळच्या कोल्लम येथील पराकुलममध्ये राहतात. खरं तर आजची तरूण मुलं, लहान मुलं पुस्तकाशी नातं तोडून मोबाइलवर आपला अमूल्य वेळ वाया घालवितात. त्यांना परिक्षांची चिड येते. पण 105 वर्ष्यांच्या भागीरथी अम्मांनी आपल्या उतारवयातही शिक्षणाची कास काही सोडली नाही. त्यांनी आपले शिक्षणाचे स्वप्न सत्यात उतरवले आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या चौथीच्या परिक्षेत भागीरथी अम्मांनी फक्त पास होण्यापुरते नाही तर तब्बल 74.5 टक्के गुण मिळविले आहे.

Kerala: 105-year-old Bageerathi Amma from Parakulam in Kollam, who appeared for her fourth standard exam last November, becoming the oldest learner of the Kerala State Literacy Mission, has passed her exam with 74.5 percent marks. pic.twitter.com/ewuUEfJuiG

