केरळचे मुख्यमंत्री कोरोना पॉझीटीव्ह; निवडणुकीदरम्यान वाढली राज्याची रुग्णसंख्या

तिरुवनंतपुरम : कोरोनाचे संक्रमण अत्यंत तीव्र गतीने पुन्हा एकदा भारतीय नागरिकांना आपल्या कचाट्यात ओढू पाहत आहे. कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेत दैनंदिन रुग्णसंख्या दोनवेळा एक लाखाच्या पार गेली आहे. आणि आता या दरम्यानच केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन हे कोरोना संक्रमित झाले आहेत. याआधी विधानसभा निवडणुकीच्या मतदाना दरम्यान विजयन यांची मुलगी कोरोना संक्रमित झाली होती. सध्या मुख्यमंत्री विजयन यांची आरोग्याची स्थिती स्थिर आहे. आणि त्यांना कसल्याही प्रकारचा त्रास होत नाहीये. याआधी मतदानाच्या दिवशी 6 एप्रिल रोजीच त्यांची मुलगी वीणा ही कोरोना संक्रमित झाली होती.

Kerala CM Pinarayi Vijayan tests positive for COVID19

He had taken the first dose of the COVID19 vaccine on March 3. pic.twitter.com/qdbq5pEt4k

