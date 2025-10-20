Kerala Poverty Free : सरले दारिद्र्य...उजळला आशेचा दीप! केरळमध्ये ‘ईपीईपी’ योजनेद्वारे बदलले हजारो कुटुंबांचे आयुष्य

तिरुअनंतपुरम : अतिदारिद्र्याच्या संकटात सापडलेल्या नागरिकांसाठी केरळमध्ये अतिगरीब निर्मूलन प्रकल्प (एक्स्ट्रीम पॉव्हर्टी इरॅडिकेशन प्रोजेक्ट अर्थात ‘ईपीईपी’) वरदान ठरला असून, त्यामुळे अनेकांचे आयुष्य बदलून गेले आहे. राज्यातील ६४,००६ हून अधिक अतिगरीब कुटुंबांना अखंड अन्नपुरवठा, आरोग्यसेवा, उपजीविकेचे साधन आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध करून दिल्यानंतर केरळ आता देशातील पहिले अतिगरीबमुक्त राज्य झाले आहे. एक नोव्हेंबर रोजी केरळ राज्याच्या स्थापनादिनी याबाबत अधिकृत घोषणा होणार आहे. अनेक घरांत आशेचा दीप उजळल्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. .चार वर्षांपूर्वी वयाच्या २४ व्या वर्षी रम्या पी. हिचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले होते. पतीच्या मृत्यूनंतर दोन मुलांची आई असलेली रम्या कर्करोगाची रुग्ण होती. तिच्याकडे ना नोकरी होती, ना सुरक्षित घर. केरळच्या दक्षिणेकडील कोल्लम जिल्ह्यातील चवरा गावात राहत असताना, ती रोजच्या संघर्षांना सामोरी जात होती. तिची झुंज फक्त आजाराशी नव्हे, तर बेरोजगारीशी, उपचारासाठी पैसे कसे मिळवायचे आणि कुटुंबासोबत उभे कसे राहायचे या चिंतेशी होती. तिच्या परिस्थितीबद्दल स्थानिक पंचायत अधिकाऱ्यांना कळल्यावर तिचे नशीब बदलले. त्यांनी तिला राज्य सरकारच्या ‘अतिगरीब निर्मूलन प्रकल्पा’ची लाभार्थी होण्यास सांगितले. .आज ती कर्करोगावर मात केलेली एक ‘योद्धा’ बनली आहे. ‘पंचायत हेल्पडेस्क’वर तिला कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, तिचे कुटुंब आता सरकारच्या ‘लाइफ’ गृहयोजनेंतर्गत मिळालेल्या सुरक्षित घरात राहत आहे. विविध संकटांनी ग्रस्त असलेल्या रम्याला आता नवे आयुष्य मिळाले असून, तिची कथा ही संघर्षावर मात करून जिद्दीने उभ्या राहिलेल्या अनेकांपैकी एक प्रातिनिधिक कहाणी आहे. इडुक्की जिल्ह्यातील मामकुकम गावचे ६७ वर्षीय दास राज यांना अलीकडेच नवीन बांधलेले घर मिळाल्याने त्यांना समाधान वाटत आहे..‘राज्यासाठी अभिमानाचा क्षण’केरळचे राज्य स्थानिक स्वराज्य मंत्री एम. बी. राजेश यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. हा राज्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे, कारण अतिगरीब निर्मूलनाच्या बाबतीत केरळ देशात प्रथम क्रमांकावर आहे आणि चीननंतर जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ‘‘एक्स्ट्रीम पॉव्हर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम (ईपीईपी) हा सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेटचा पहिला निर्णय होता. अतिगरीब निर्मूलनासाठी ही पाच वर्षांची योजना आखण्यात आली होती..Satara Crime: 'साताऱ्यात दोन टोळ्यांत राडा; ४० जणांवर गुन्हे'; जुन्या भांडणाच्या वादातून प्रकार; कोयते, दांडकी नाचवत पसरवली दहशत.आता, आम्ही आमचे लक्ष्य १०० टक्के साध्य केले आहे,’’ असे ते म्हणाले. या योजनेची संकल्पना केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी मांडली होती. त्यांनी या संदर्भात विविध विभागांचा समन्वयन केला आणि प्रत्येक टप्प्यावर योजनेची प्रगती तपासली. समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकांना सरकारी योजनांबद्दल माहिती नव्हती किंवा त्यासाठी अर्ज कसा करावा हे माहिती नव्हते, अशा घटकांना देखील या उपक्रमांतर्गत मदत करण्यात आली. त्यानंतर या कुटुंबांना योजनेचे लाभ देण्यात आले. ‘प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजेनुसार सूक्ष्म नियोजन तयार करण्यात आले. निवारा आणि उत्पन्नाची सोय करणे, हा आमचा मूळ हेतू होता,’ असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले..अशी आहे योजनाअतिगरिबीचे उच्चाटन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला ‘अतिगरीब निर्मूलन प्रकल्प’ हा तळागाळातील नागरिकांसाठी बहुआयामी उपक्रम आहे. या योजनेचा उद्देश असा आहे की राज्याच्या विकासाच्या प्रवासात कोणीही अत्यंत गरीब राहू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विभागाच्या नेतृत्वाखालील हा प्रमुख उपक्रम अन्न, उत्पन्न, आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या दुर्बल घटकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करतो.६४,००६ गरीब कुटुंबांना मिळाला आधार१,०३,०९९ केरळमधील नागरिकांना लाभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.