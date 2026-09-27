Kerala Model Governance: केरळची शिस्त, सौहार्द देशासाठी अनुकरणीय राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांचे गौरवोद्गार

नितीन बिनेकरतिरुवनंतपुरम : मोठ्या प्रमाणात पाऊस, विविध धर्मीयांची लोकसंख्या आणि दाट लोकवस्ती असूनही केरळने नागरिकशिस्त, स्वच्छता, सामाजिक सौहार्द आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याच्या व्यवस्थेत निर्माण केलेली उदाहरणे देशातील इतर राज्यांनी आत्मसात करावीत, असे मत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी व्यक्त केले. पत्र सूचना कार्यालय, मुंबईच्या वतीने आयोजित केरळ पत्रकार दौऱ्यात सहभागी पत्रकारांनी राज्यपाल आर्लेकर यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी केरळच्या विविध वैशिष्ट्यांबाबत माहिती दिली..जलनिचरा व्यवस्थेचा अभ्यासकेरळमध्ये पावसाचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था चांगली असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. पावसाळ्यातील जलनिचरा व्यवस्थेचा इतर राज्यांनी अभ्यास करून स्थानिक गरजेनुसार त्यातील उपयुक्त बाबी स्वीकारण्याची गरज असल्याचे आर्लेकर यांनी सांगितले..नागरिकशिस्तीचे कौतुककेरळमधील नागरिकांमध्ये मोठा संयम आणि शिस्त आहे. सार्वजनिक व्यवस्था आणि स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्ये असलेली जाणीव अनुकरणीय आहे. प्रशासनाबरोबर नागरिकांचा सहभाग असल्यास अनेक सार्वजनिक प्रश्न अधिक प्रभावीपणे हाताळता येतात, असे आर्लेकर म्हणाले..ओणममधून सामाजिक एकोपाकेरळमधील सर्वधर्मीय सौहार्दाचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला. ओणमच्या उत्सवात हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन नागरिक मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. विविध धर्म आणि जातींमधील सलोखा ही केरळची महत्त्वाची ओळख असून इतरांनीही त्यातून प्रेरणा घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले..दहा विद्यापीठांत कुलगुरू नाहीतकेरळमधील १४ विद्यापीठांपैकी १० विद्यापीठांमध्ये सध्या कुलगुरू नसल्याचे आर्लेकर यांनी सांगितले. राज्य सरकारशी चर्चा करून लवकरच कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..‘सरकारचा एक भाग म्हणून काम’राज्यपाल म्हणून सरकारशी सहकार्याची भूमिका असते. सरकारपासून वेगळे न राहता राज्याच्या हितासाठी सरकारचाच एक भाग म्हणून काम करणे ही आपली भूमिका असल्याचे आर्लेकर यांनी स्पष्ट केले. केरळच्या विकासासाठी राज्य सरकारला आवश्यक ते सहकार्य करण्यास आपण तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले..विकासासाठी केंद्राकडून निधीसाठी पाठपुरावाकेरळच्या विकासासाठी केंद्राकडून आवश्यक निधी मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आर्लेकर यांनी सांगितले. माजी मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या कार्यकाळात केरळचा रखडलेला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा केंद्राकडून निधी मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याची त्यांनी माहिती दिली. भविष्यातही राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.