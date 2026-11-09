कर्नाटक नंतर केरळमध्येही पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणाची तपासणी; चार जिल्ह्यांतील पंपावरील नमुने केले जमा

Ethanol percentage in India: कर्नाटकमध्ये पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता केरळ सरकारनेही पेट्रोल पंपांची तपासणी सुरू केली आहे. राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलचे नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी केली जात आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास संबंधित पेट्रोल पंपांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केरळ सरकारने दिला आहे..केरळचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनूप जेकब यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली. तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड आणि कन्नूर या चार जिल्ह्यांतील पेट्रोल पंपांवर अचानक तपासणी केली जात आहे. या तपासणीदरम्यान पेट्रोलचे नमुने गोळा करून सरकारी प्रयोगशाळेत पाठवले जाणार आहेत. या नमुन्यांचा अहवाल १० दिवसांत उपलब्ध होईल.वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आणि पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल असण्याच्या शक्यतेमुळे सरकारने ही तपासणी सुरू केली आहे..कर्नाटकात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची वाढीव मात्रा? सात जिल्ह्यांतील नमुन्यांमध्ये 31.2% पर्यंत प्रमाण; केंद्राकडे कारवाईची मागणी.अनूप जेकब म्हणाले, "वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत. तसेच पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल असल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.".केरळ सरकारच्या नियमानुसार पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी नाही. तपासणीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित पेट्रोल पंप सील केला जाईल. तसेच जबाबदार व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे जेकब यांनी स्पष्ट केले.२०१४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार नागरी पुरवठा आयुक्तांपासून ते तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना पेट्रोल पंपांची तपासणी करण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत..गाड्यांचे इंजिन धोक्यात! पेट्रोलमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉलची भेसळ; कर्नाटक सरकारचे तेल कंपन्यांवर गंभीर आरोप.दरम्यान, कर्नाटकमध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून वाद निर्माण झाला आहे. कर्नाटक सरकारने प्रमुख तेल कंपन्यांकडून पुरवठा होणाऱ्या पेट्रोलमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल असल्याचा आरोप केला आहे.कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रिझवान अर्शद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगळुरू, कोलार, चिक्कबळ्ळापूर, बंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकुरू या सात जिल्ह्यांतील पेट्रोलचे नमुने तपासण्यात आले. या तपासणीत काही नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ३१.२ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. याप्रकरणी कर्नाटक सरकारने संबंधित तेल कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. .मात्र, तेल कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. कर्नाटकसह देशभरातील पेट्रोल पंपांवर पुरवठा केले जाणारे E20 पेट्रोल हे भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) IS 17021 या मानकांनुसार असल्याचे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.तसेच, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या पेट्रोल नमुना तपासणीच्या पद्धतीवर आणि नमुने गोळा करण्याच्या प्रक्रियेवरही कंपन्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून कर्नाटक आणि केरळमध्ये सुरू झालेला हा वाद आता अधिक चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.