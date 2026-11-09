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कर्नाटक नंतर केरळमध्येही पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणाची तपासणी; चार जिल्ह्यांतील पंपावरील नमुने केले जमा

Kerala Petrol Inspection: कर्नाटकमध्ये पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळल्याच्या आरोपानंतर केरळ सरकारची कारवाई; नमुने सरकारी प्रयोगशाळेत पाठवणार, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पेट्रोल पंप सील करण्याचा इशारा
Kerala Petrol Inspection:

Kerala Begins Ethanol Content Checks at Petrol Pumps in Four Districts

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Ethanol percentage in India: कर्नाटकमध्ये पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता केरळ सरकारनेही पेट्रोल पंपांची तपासणी सुरू केली आहे. राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलचे नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी केली जात आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास संबंधित पेट्रोल पंपांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केरळ सरकारने दिला आहे.

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