Keral Tourism : देशी पर्यटकांचा विक्रम; विदेशी पर्यटक मात्र दूरच, २.५ कोटी देशी पर्यटकांची नोंद

- नितीन बिनेकरतिरुवनंतपुरम - देशांतर्गत पर्यटकांनी केरळमच्या पर्यटनाला विक्रमी उंचीवर नेले असताना विदेशी पर्यटकांची संख्या मात्र अद्याप कोविडपूर्व पातळीपासून दूर आहे. २०२५ मध्ये केरळममध्ये तब्बल २ कोटी ५० लाख ५८ हजार ३६६ देशांतर्गत पर्यटक भेटी झाल्या. याच काळात विदेशी पर्यटकांच्या ८ लाख २१ हजार ९९९ भेटी नोंदल्या गेल्या.विदेशी पर्यटकांच्या भेटी २०१९ च्या तुलनेत अजूनही ३०.९१ टक्क्यांनी कमी आहेत. त्यामुळे देशी पर्यटकांच्या जोरावर पर्यटन वाढत असले, तरी जागतिक बाजारपेठेत विदेशी पर्यटकांचा ‘गॅप’ भरून काढण्याचे आव्हान कायम आहे.या पार्श्वभूमीवर केरळम सरकार नव्या पर्यटन धोरणाची तयारी करत आहे. विदेशी बाजारपेठांचा विस्तार करण्यासोबतच क्रूझ, वेलनेस, आयुर्वेद, ग्रामीण आणि कृषी पर्यटन, होमस्टे, मान्सून तसेच अनुभवाधारित पर्यटनावर भर दिला जाणार आहे..देशी पर्यटकांनी मोडला कोविडपूर्व विक्रम२०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये देशांतर्गत पर्यटक भेटींमध्ये १२.६४ टक्क्यांची वाढ झाली. २०१९च्या तुलनेत ही वाढ ३६.३ टक्के आहे. विदेशी पर्यटकांच्या भेटींमध्येही वर्षभरात ११.३३ टक्क्यांची वाढ झाली; मात्र २०१९च्या तुलनेत अजूनही ३०.९१ टक्क्यांची तूट आहे.भारतालाही विदेशी पर्यटकांची चिंताकेंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये भारतात ९१.५ लाख विदेशी पर्यटकांचे आगमन झाले. २०२४च्या तुलनेत त्यात ८.०७ टक्क्यांची घट झाली. विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनांमध्ये सहभाग, रोड शो, विदेशी टूर ऑपरेटर आणि माध्यमांसाठी परिचय दौरे असे उपक्रम राबविले जात आहेत..११ बाजारपेठांवर मोठा आधारब्रिटन, अमेरिका, ओमान, जर्मनी, फ्रान्स, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कॅनडा या ११ प्रमुख बाजारपेठांमधून सुमारे ७०.८४ टक्के विदेशी पर्यटक भेटी झाल्या. त्यामुळे नव्या देशांमध्ये केरळमची पर्यटन ओळख पोहोचविण्यावर भर दिला जाणार आहे.क्रूझसाठी कोचीवर भरविदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी किनारपट्टी आणि जलमार्गांचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची तयारी आहे. क्रूझ पर्यटनासाठी स्वतंत्र धोरण मंजूर करण्यात आले असून कोचीला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रूझ पर्यटनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..महाराष्ट्रातून ७.७१ लाख पर्यटक२०२५ मध्ये महाराष्ट्रातून केरळमला ७ लाख ७१ हजार २६४ पर्यटक भेटी झाल्या. देशांतर्गत पर्यटकांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा केरळममध्ये येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये चौथा क्रमांक आहे. एकूण देशांतर्गत पर्यटक भेटींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ३.०८ टक्के आहे.पर्यटनाला स्थानिक अनुभवाची जोडपारंपरिक पर्यटनस्थळांवरील गर्दी कमी करून तुलनेने अपरिचित ठिकाणे पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्याचे नियोजन आहे. ‘बी अ मल्याळी फॉर अ डे’ या उपक्रमातून पर्यटकांना स्थानिक जीवनशैली, खाद्यसंस्कृती आणि पारंपरिक कलांचा अनुभव दिला जात आहे. कुट्टनाडला कृषी पर्यटनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याबरोबरच होमस्टेलाही चालना दिली जाणार आहे..केरळमला कुठून येतात देशी पर्यटक?२०२५ मधील प्रमुख राज्यांचा वाटा- तमिळनाडू - २८.०५ लाख- कर्नाटक - १६.१८ लाख- महाराष्ट्र - ७.७१ लाख- आंध्र प्रदेश - ४.४८ लाख- गुजरात - ३.७७ लाख- तेलंगणा - ३.०८ लाख- दिल्ली - ३.०१ लाख- उत्तर प्रदेश - २.१५ लाख- पश्चिम बंगाल - २.०२ लाखएकूण देशी पर्यटक भेटी - २ कोटी ५० लाख ५८ हजार.केरळमला येणारे विदेशी पर्यटक२०२५ मध्ये एकूण - ८ लाख २१ हजार ९९९- ब्रिटन - १४.८६ टक्के- अमेरिका - १३.०९ टक्के- ओमान - ७.९२ टक्के- जर्मनी - ५.९८ टक्के- फ्रान्स - ५.७२ टक्के- मलेशिया - ५.३२ टक्के- ऑस्ट्रेलिया - ४.५३ टक्के- मालदीव - ३.९३ टक्के- सौदी अरेबिया - ३.८४ टक्के- संयुक्त अरब अमिराती - ३.१९ टक्के- कॅनडा - २.४६ टक्केया ११ देशांचा एकत्रित वाटा - ७०.८४ टक्के.देशी विरुद्ध विदेशीदेशी पर्यटक२ कोटी ५० लाख ५८ हजार२०१९च्या तुलनेत ३६.३ टक्के वाढविदेशी पर्यटक८ लाख २१ हजार ९९९२०१९ च्या तुलनेत ३०.९१ टक्के घट.देशी पर्यटकांचा वाढता प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. त्याचवेळी विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढविण्यासाठी पर्यटनस्थळांवर दर्जेदार सुविधा, स्थानिक अनुभव आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर आमचा भर आहे. पर्यटकांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.- बिजू के., सचिव, वन व वन्यजीव विभाग, केरळम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.