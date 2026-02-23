Khajuraho Travel: खजुराहोला भेट देताय ? मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नृत्य समारंभाचा दिमाखदार शुभारंभ; ७ दिवस रंगणार नृत्याचा जल्लोष

मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या खजुराहोमध्ये शास्त्रीय नृत्याचा महाकुंभ सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या सोहळ्याला संबोधित करताना खजुराहो नृत्य समारोहाला 'राष्ट्रीय वारसा' असल्याचे गौरवोद्गार काढले..जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या खजुराहोमध्ये ५२ व्या 'आंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारंभा'चा शुक्रवारी मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. यंदाचा हा सोहळा 'नटराज' या थीमवर आधारित असून, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या सात दिवसीय कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले..मुख्यमंत्री म्हणाले की, खजुराहो हे असे स्थान आहे जिथे दगडांमध्येही प्राण असतात. कंदरिया महादेव, चतुर्भुज आणि चित्रगुप्त यांसारखी मंदिरे कलेचा अद्भुत नमुना आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानुसार, सनातन संस्कृती आणि कलेचा विकास करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध असून यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे..पहिल्या दिवशी काय खास होते?कथक नृत्य: दिल्लीच्या मैत्रेयी पहाडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'प्रतिष्ठा' ही नृत्यनाटिका सादर केली. पंचमहाभूतांना समर्पित असलेल्या या नृत्याने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.भरतनाट्यम: चेन्नईच्या अनुराधा वेंकटरमन यांनी आपल्या स्वप्नातील शंकराचे विविध रूप भरतनाट्यमच्या माध्यमातून अत्यंत प्रभावीपणे मांडले.ओडिसी: भुवनेश्वरच्या शुभदा वरडाकर यांनी 'अभेदम्' या शीर्षकाखाली अद्वैत वेदांतावर आधारित ओडिसी नृत्य सादर करून अध्यात्म आणि कलेचा संगम घडवला..पुस्तकांचे विमोचन आणि मान्यवरांची उपस्थितीया सोहळ्यात बुंदेलखंडचा इतिहास, संस्कृती आणि भगवान नटराज यांच्यावर आधारित चार महत्त्वपूर्ण पुस्तकांचे विमोचन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र भावसिंह लोधी आणि खासदार व्ही. डी. शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Rahgiri Anand Utsav : उज्जैनमध्ये राहगिरी आनंद उत्सव; शेतकऱ्यांना समर्पित सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग.दुसऱ्या दिवशी काय पाहायला मिळाले? (२१ फेब्रुवारी)शनिवारी संध्याकाळी ६:३० वाजल्यापासून दिल्लीचे विश्वदीप यांचे कथक, झारखंडचे प्रभात मेहतो यांचे छाऊ आणि कझाकिस्तानच्या अक्मारल काइना रोवा यांचे भरतनाट्यम पाहायला मिळाले. परदेशी कलाकारांचा सहभाग हे यंदाच्या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.