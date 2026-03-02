Phondeshwar Temple Robbery : धक्कादायक! महाशिवरात्रीला बसवलेले 10 लाखांचे चांदीचे मुकुट 15 दिवसांतच चोरीला; ग्रामदैवताच्या मंदिरात मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

खानापूर : तालुक्यातील चापगाव येथील श्री फोंडेश्वर मंदिर येथे नव्याने बसवण्यात (Phondeshwar Temple Robbery) आलेले चांदीचे दोन मुकुट चोरीस गेल्याचा धक्कादायक प्रकार आज सकाळी उघडकीस आला. अलीकडेच महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने सुमारे दहा लाख ३० हजार रुपये खर्चून मुकुट बसवण्यात आले होते..शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्याने मंदिरासमोरील दरवाजा तोडून मुकुट पळविल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. काही ग्रामस्थांना पहाटे पाचच्या दरम्यान मंदिराचा दरवाजा उघडा असल्याचे दिसले. त्यांनी गावकऱ्यांना माहिती देत नंदगड पोलिसांना कळविले..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.पोलिस निरीक्षक रविकुमार धर्मट्टी यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. श्वानपथकाचाही तपासासाठी वापर करण्यात आला. पोलिसांनी परिसरातील इतर सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केली आहे. श्री फोंडेश्वर ग्रामदैवत असून, मंदिरात पूर्वापार पंचधातूचा मुकुट केवळ दसरा व माघ पौर्णिमेच्या यात्रेत वापरला जातो..Minor Sexual Assault Case : सांगली हादरली! अल्पवयीन मुलीवर 5 नराधमांकडून सलग 2 वर्षे लैंगिक अत्याचार; जन्मदात्या आईने परराज्यात जाऊन मुलीचा केला गर्भपात.दगडी मूर्तीवर चांदीचा मुकुट बसवण्यासाठी शेकडो भक्तांनी चांदी दान केली होती, मात्र अवघ्या पंधरा दिवसांत मुकुट चोरीस गेल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, गेल्या सात दिवसांत कालमनी, बैलूर, हब्बनहट्टी व चापगाव येथे चोरीचे प्रकार घडल्याने तालुक्यात पुन्हा चोरट्यांची टोळी सक्रिय झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. बैलूरप्रकरणी तिघांना ताब्यात घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.