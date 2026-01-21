Khanapur Crime : धक्कादायक! चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीची निर्घृण हत्या; काठीसह लाथाबुक्क्यांनी क्रूरपणे मारहाण

खानापूर : पत्नीवर संशय घेत अत्यंत निर्दयपणे मारहाण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना (Kapoli Woman Case) खानापूर तालुक्यातील कापोली (के. जी) येथे घडली आहे. या प्रकरणाची नोंद नंदगड पोलिसांत करण्यात आली असून, संशयित आरोपी व मृत महिलेचा पती अविनाश बाळेकुंद्रीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, मृत महिला किरण अविनाश बाळेकुंद्री (वय ३० वर्षे) ही व्यवसायाने किराणा दुकानदार होती. ती दुकानात व्यवसाय करत असताना ग्राहकांशी फोनवर बोलत असल्याचा पतीला संशय होता. सोमवारी (ता.१९) दुकानातून किरण घरी आल्यानंतर तिचा पती अविनाश बाळेकुंद्री याने तिच्यावर संशय घेतला..सोमवारी रात्री अंदाजे रात्री ११ वाजल्यापासून ते मंगळवारी सकाळी ५.३० वाजेच्यादरम्यान त्याने पत्नीला काठीसह लाथाबुक्क्यांनी जबर आणि क्रूरपणे मारहाण केली. या हल्ल्यात पत्नीच्या हाता-पायावर, पाठ, डोके आणि चेहऱ्यावर गंभीर जखमा झाल्या. अखेर गंभीर दुखापतींमुळे तिचा मृत्यू झाला..Govind Pansare Case : पानसरे हत्या प्रकरणाला नवं वळण? संशयित आरोपी समीर गायकवाडच्या मृत्यूनंतर 'सनातन'चा धक्कादायक आरोप.याप्रकरणी किरण बाळेकुंद्री हिची आई रंजना जळगेकर हिने नंदगड पोलिसांत फिर्याद दिली. दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित अविनाश बाळेकुंद्रीविरोधात नंदगड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक रविकुमार धर्मट्टी करीत आहेत. मृतदेह विच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.