Khanapur Crime : धक्कादायक! चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीची निर्घृण हत्या; काठीसह लाथाबुक्क्यांनी क्रूरपणे मारहाण

Shocking Domestic Violence Incident in Khanapur Taluka : खानापूर तालुक्यातील कापोली येथे पत्नीवर संशय घेत पतीने अमानुष मारहाण करून हत्या केली. नंदगड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल आहे.
खानापूर : पत्नीवर संशय घेत अत्यंत निर्दयपणे मारहाण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना (Kapoli Woman Case) खानापूर तालुक्यातील कापोली (के. जी) येथे घडली आहे. या प्रकरणाची नोंद नंदगड पोलिसांत करण्यात आली असून, संशयित आरोपी व मृत महिलेचा पती अविनाश बाळेकुंद्रीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

