Viral Video : हेल्मेट न घातल्यामुळे माजी सैनिकाला भररस्त्यात पोलिसांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; नागरिकांत तीव्र संताप

Retired Soldier Assault in Khanapur : खानापूर तालुक्यातील एका गावात निवृत्त माजी सैनिकाला पोलिसांनी हेल्मेटच्या कारणावरून लाठीने मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
खानापूर : खानापूर तालुक्यातील बिडी गावात एका निवृत्त वृद्ध माजी सैनिकाला (Retired Soldier Assault) सार्वजनिक ठिकाणी लाठीने मारहाण करण्यात आल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. याबाबत नागरिकांमध्‍ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. सदर घटनेबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

Karnataka
indian army
police case
khanapur
Army jawan

