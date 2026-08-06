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Khelo India Funding: खेलो इंडिया योजनेत राज्यांना प्राधान्य; केंद्र सरकारकडून क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ५६५ कोटींचा निधी

Centre Approves 565 Crore Under Khelo India Scheme: ‘खेलो इंडिया’च्या नव्या आराखड्यात राज्यांचा सहभाग वाढणार; ५६५ कोटींच्या निधीतून जिल्हा-पातळीवरील क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारणीला चालना
Khelo India Scheme Boost Central Government Releases 565 Crore for State Sports Infrastructure Projects

Khelo India Scheme Boost Central Government Releases 565 Crore for State Sports Infrastructure Projects

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ‘खेलो इंडिया’ योजनेच्या नव्या स्वरूपात राज्यांनाही सहभागी करून घेत क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ५६५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. पुढील पाच वर्षांत होणाऱ्या क्रीडा प्रकल्पांसाठी हा निधी राज्यांना देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच ‘खेलो इंडिया’ योजनेसाठी २९, ०५४ कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ सहाय्य योजनेसाठी ७, ३८७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

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