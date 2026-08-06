Khelo India Funding: खेलो इंडिया योजनेत राज्यांना प्राधान्य; केंद्र सरकारकडून क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ५६५ कोटींचा निधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ‘खेलो इंडिया’ योजनेच्या नव्या स्वरूपात राज्यांनाही सहभागी करून घेत क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ५६५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. पुढील पाच वर्षांत होणाऱ्या क्रीडा प्रकल्पांसाठी हा निधी राज्यांना देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच ‘खेलो इंडिया’ योजनेसाठी २९, ०५४ कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ सहाय्य योजनेसाठी ७, ३८७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.क्रीडा मोठ्या स्पर्धांना मदत राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ सहाय्य योजनेतील निधीचा वापर भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या स्पर्धांसाठी केला जाणार आहे. यामध्ये या महिन्यात दिल्लीत होणारी जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धा, पुढील वर्षीची आशियाई ॲथलेटिक्स रिले स्पर्धा, २०२८ची जागतिक इनडोअर ॲथलेटिक्स स्पर्धा, २०२९मधील वर्ल्ड पोलिस अँड फायर गेम्स, तसेच २०३० राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (अहमदाबाद) यांच्या तयारीसाठी निधी दिला जाणार आहे..\rमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘खेलो इंडिया’ योजनेतील २८, ४८९ कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार असून यामध्ये ५६५ कोटी रुपये राज्यांचा वाटा असेल; मात्र कोणत्या राज्याला किती निधी मिळणार, याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सर्वसाधारण राज्यांसाठी क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारणीचा खर्च ६०:४० या प्रमाणात होईल. त्यात ६० टक्के खर्च केंद्र सरकार, तर ४० टक्के खर्च राज्य सरकार करेल. ईशान्येकडील आठ राज्ये आणि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या हिमालयीन राज्यांसाठी ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलेल. सर्व केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रकल्पांचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.