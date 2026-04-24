Tiger Sanctuary: खिवनी अभयारण्य बनणार 'टायगर लँड'! 'युवराज' आणि 'मीरा'ने पालटले चित्र; इको-टुरिझमचे नवे केंद्र म्हणून होणार विकास!

मध्य प्रदेशातील खिवनी वन्यजीव अभयारण्य (Kheoni Wildlife Sanctuary) आता केवळ एक 'ट्रान्झिट कॉरिडॉर' राहिले नसून, ते राज्याचे नवीन 'टायगर लँड' म्हणून उदयास येत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी खिवनी अभयारण्याला वन्यजीव संवर्धन आणि इको-टुरिझमचे एक आदर्श मॉडेल म्हणून विकसित करण्याची घोषणा केली आहे..माळवा-निमार प्रांतात पसरलेले हे अभयारण्य आता वाघांच्या सुरक्षित प्रजननाचे केंद्र बनले आहे. या परिवर्तनाचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:'युवराज' आणि 'मीरा'ची जोडी ठरली गेम चेंजरया अभयारण्याच्या पुनरुज्जीवनात 'युवराज' आणि 'मीरा' या वाघांच्या जोडीचा मोठा वाटा आहे. एकेकाळी केवळ येण्या-जाण्याचा मार्ग (Transit Corridor) असलेले हे जंगल आता या वाघांचे हक्काचे घर बनले आहे. वाघीण 'मीरा'ने तीन बछड्यांना जन्म दिला असून, सध्या खिवनीमध्ये १२ हून अधिक वाघांचा संचार असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे..एक समृद्ध इकोसिस्टम१३४.७ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या अभयारण्यात केवळ वाघच नाही, तर इतर वन्यजीवांची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढली आहेशिकारी प्राणी उदाहरणार्थ बिबट्या, रानकुत्रे (Dholes), तरस, कोल्हे आणि अस्वल मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. येथे चार शिंगे असलेले मृग (Chousinga) देखील पाहायला मिळत आहेत, जे एका निरोगी परिसंस्थेचे प्रतीक मानले जाते..इको-टुरिझमला मिळणार चालनामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या मते, खिवनी अभयारण्याला अशा प्रकारे विकसित केले जाईल की पर्यटकांना वन्यजीवांचे दर्शन तर होईलच, पण निसर्गाचे संतुलनही राखले जाईल.स्थानिक लोकांसाठी इको-टुरिझमच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील.रातापानी आणि खिवनी दरम्यानचा कॉरिडॉर मजबूत केला जात असून, ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य विकसित करून हे जाळे अधिक विस्तारले जाईल..१९८२ मध्ये पायाभरणी, आज फळ मिळालेखिवनी अभयारण्याच्या संवर्धनाचा पाया १९८२ मध्ये सीहोर जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा समावेश करून घातला गेला होता. आज अनेक वर्षांच्या कष्टानंतर हे अभयारण्य वाघांसाठी नंदनवन ठरले आहे.मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, "खिवनी हे केवळ जंगल नाही, तर निसर्गाच्या पुनरुज्जीवनाची आणि संतुलनाची एक जिवंत कथा आहे. मध्य प्रदेशला आता या माध्यमातून जागतिक स्तरावर एक नवीन ओळख मिळेल.".