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Khurja Pottery: ६०० वर्षे जुन्या खुर्जाच्या 'चीनी माती' कलेचा नवा अवतार! पारंपारिक पॉटरी आता 'Gen-Z' च्या नव्या 'कूल स्वॅग'मध्ये

Khurja Pottery Gets a Modern Gen Z Makeover: ६०० वर्षांची खुर्जा पॉटरी आता आधुनिक डिझाईन्समुळे नव्या रूपात झळकत आहे. खुर्जा पॉटरी, सिरामिक कला आणि Gen-Z होम डेकोर ट्रेंडमुळे पारंपरिक हस्तकलेला देश-विदेशात नवी ओळख आणि मोठी मागणी मिळत आहे.
Khurja Pottery

Khurja Pottery

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील खुर्जा शहराची ओळख जगभरात सिरामिक पॉटरीसाठी आहे. सुमारे ६०० वर्षांची परंपरा असलेली ही कला आता आधुनिक रूप धारण करत आहे. तरुण उद्योजक आणि कारागीर पारंपरिक कलाकुसरीला आधुनिक डिझाईनची जोड देत असल्याने खुर्जाची सिरामिक उत्पादने नव्या पिढीला आकर्षित करत आहेत.

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