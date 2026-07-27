Khurja Pottery: ६०० वर्षे जुन्या खुर्जाच्या 'चीनी माती' कलेचा नवा अवतार! पारंपारिक पॉटरी आता 'Gen-Z' च्या नव्या 'कूल स्वॅग'मध्ये

उत्तर प्रदेशातील खुर्जा शहराची ओळख जगभरात सिरामिक पॉटरीसाठी आहे. सुमारे ६०० वर्षांची परंपरा असलेली ही कला आता आधुनिक रूप धारण करत आहे. तरुण उद्योजक आणि कारागीर पारंपरिक कलाकुसरीला आधुनिक डिझाईनची जोड देत असल्याने खुर्जाची सिरामिक उत्पादने नव्या पिढीला आकर्षित करत आहेत..१४व्या-१५व्या शतकात तैमूर लंग किंवा मुहम्मद बिन तुघलक यांच्या काळात मध्य आशिया, इजिप्त आणि सिरियातून आलेल्या कुंभारांनी भारतीय डिझाईन्सच्या प्रभावातून या कलेची पायाभरणी केली. काळाच्या ओघात या कलेने अनेक बदल पाहिले. आता तरुण उद्योजकांच्या कल्पकतेमुळे खुर्जाची ही पारंपरिक कला पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे..पारंपरिक फुलांच्या नक्षीऐवजी आधुनिक डिझाईन्सपूर्वी खुर्जाच्या सिरामिक वस्तूंवर प्रामुख्याने पारंपरिक फुलांच्या नक्षीचा वापर केला जात असे. मात्र, आता या डिझाईन्समध्ये मोठा बदल झाला आहे. अॅब्स्ट्रॅक्ट पेंटिंग, मिनिमलिस्टिक जिओमेट्रिक आर्ट, पेस्टल आणि निऑन रंग यांचा वापर वाढला आहे.या नव्या डिझाईन्समुळे खुर्जाचे कप, प्लेट्स आणि मग्स दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमधील आधुनिक स्वयंपाकघर, कॅफे आणि लाउंजमध्येही दिसू लागले आहेत. तरुण पिढीसाठी ही उत्पादने केवळ वापराच्या वस्तू राहिलेली नसून आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा भाग बनत आहेत..Premium|AI Smart Glasses : स्मार्ट उपकरणे; सोय की धोका? .ODOP योजनेमुळे उद्योगाला मिळाली चालनाखुर्जामध्ये सध्या सुमारे ८०० ते १,००० लहान-मोठे उत्पादन उद्योग कार्यरत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (ODOP) योजनेमुळे या उद्योगाला आर्थिक तसेच तांत्रिक मदत मिळत आहे.सुधारलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि देश-विदेशात मिळणारी वाढती प्रसिद्धी यामुळे व्यापाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या मागणीनुसार वेगवेगळ्या आकारांचे, रंगांचे आणि डिझाईन्सचे उत्पादन तयार करण्याचे प्रयोगही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत.खुर्जाच्या सिरामिक कलेला देशात तसेच परदेशातही मागणी आहे. राष्ट्रपतींपासून राज्यपालांपर्यंत अनेक मान्यवरांनी या कलेचे कौतुक केले आहे..कारागिरांच्या व्यवसायालाही नवी उभारीआधुनिक डिझाईन्स आणि बदलत्या मागणीमुळे खुर्जाच्या सिरामिक बाजारपेठेत ऑर्डर्स वाढत आहेत. त्याचा थेट फायदा स्थानिक कारागीर आणि व्यापाऱ्यांना होत आहे. विशेषतः तरुण कारागिरांना पारंपरिक कौशल्याचा वापर करून नव्या बाजारपेठेत संधी मिळत आहे.६०० वर्षांची परंपरा जपत आधुनिक डिझाईन आणि बदलत्या ग्राहकांच्या आवडीशी जुळवून घेण्याचा खुर्जाचा हा प्रयत्न पारंपरिक कलेला नव्या बाजारपेठेशी जोडण्याचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.