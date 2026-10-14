Kishore Kumar Sanman: 'पंचायत'चे प्रधानजी ते 'पीपली लाईव्ह'चे बुधिया! रघुवीर यादव यांना राष्ट्रीय किशोर कुमार सन्मान

मध्य प्रदेश : ज्येष्ठ अभिनेते रघुवीर यादव यांना मध्य प्रदेश सरकारचा प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय किशोर कुमार सन्मान २०२६’ जाहीर करण्यात आला आहे. खंडवा येथे आयोजित अलंकरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आभासी माध्यमातून सहभागी होत यादव यांचा गौरव केला. या सन्मानांतर्गत त्यांना ५ लाख रुपयांचा धनादेश, मानपत्र, शाल आणि स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी किशोर कुमार यांची जन्मभूमी असलेल्या खंडवा येथे लवकरच विमानतळ उभारण्याची घोषणाही केली..रघुवीर यादव यांच्या अभिनयाचा गौरवमध्य प्रदेश सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाकडून कला क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी राष्ट्रीय किशोर कुमार सन्मान दिला जातो. यंदा या पुरस्कारासाठी रघुवीर यादव यांची निवड करण्यात आली. चित्रपट, दूरचित्रवाणी आणि वेब सीरिजमधील त्यांच्या विविधांगी अभिनयाची दखल या सन्मानाच्या माध्यमातून घेण्यात आली.‘पंचायत’ या लोकप्रिय वेब सीरिजमधील प्रधानजी, ‘पीपली लाईव्ह’मधील बुधिया आणि ‘लगान’मधील भूरा या भूमिकांमुळे रघुवीर यादव प्रेक्षकांच्या विशेष लक्षात राहिले आहेत. ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ या दूरचित्रवाणी मालिकेतील त्यांच्या भूमिकेचेही मोठे कौतुक झाले होते.मध्य प्रदेश पर्यटनाच्या ‘एमपी अजब है, सबसे गजब है’ या प्रसिद्ध जिंगलला रघुवीर यादव यांनी आवाज दिला आहे. त्यांच्या अभिनयासोबतच गायनातील योगदानाचीही दखल घेतली जाते..खंडव्यात विमानतळ उभारण्याची घोषणाकार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी खंडवा शहराच्या विकासासाठी लवकरच विमानतळ उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या सुविधेमुळे खंडवा आणि परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.खंडव्याजवळील ओंकारेश्वर हे देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्याने येथे वर्षभर भाविकांची ये-जा असते. विमानतळ उभारल्यास ओंकारेश्वर आणि परिसरातील धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी प्रवासाचे पर्याय वाढू शकतात. मात्र, विमानतळाच्या उभारणीची वेळ आणि प्रत्यक्ष विमानसेवा सुरू होण्याबाबतची माहिती स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे..किशोर कुमार यांच्या आठवणींना उजाळागायक आणि अभिनेते किशोर कुमार यांच्या स्मृतींना उजाळा देताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या संगीत आणि अभिनयातील योगदानाचा उल्लेख केला. किशोर कुमार यांचे खंडवा शहराशी असलेले भावनिक नातेही त्यांनी अधोरेखित केले.‘दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे’ या वाक्यातून किशोर कुमार यांचे आपल्या जन्मभूमीवरील प्रेम व्यक्त होत असे. ‘जिंदगी एक सफर है सुहाना’ यांसारख्या सदाबहार गीतांमुळे ते आजही संगीतप्रेमींच्या स्मरणात आहेत. ‘पडोसन’ आणि ‘चलती का नाम गाडी’ यांसारख्या चित्रपटांतील त्यांचे विनोदी अभिनयही प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहेत.राष्ट्रीय किशोर कुमार सन्मान सोहळा आणि खंडव्यात विमानतळ उभारण्याची घोषणा यामुळे कला, सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन या तिन्ही विषयांना या कार्यक्रमातून महत्त्व प्राप्त झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.