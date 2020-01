अलिशान फ्लॅट असलेल्या इमारती केल्या जमीनदोस्त, पाहा व्हिडिओ

कोची : केरळमधील कोची शहरातील मराडू भागात अवैधरित्या उभारण्यात आलेल्या अलिशान फ्लॅट असलेल्या चार इमारतीपैकी दोन इमारती स्फोटके लावून जमीनदोस्त करण्यात आल्या.

केरळ सरकारने अनधिकृत इमारतीविरुद्ध राबविलेल्या कारवाईपैकी ही सर्वांत मोठी कारवाई असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोचीतील किनाऱ्यालगत या चार अलिशान फ्लॅट असलेल्या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. सुमारे 350 फ्लॅट या इमारतींमध्ये होते. तसेच सध्या 240 कुटुंबेही तिथे वास्तव्यास होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक नियमांचे उल्लंघन करत या इमारती उभारल्याचा निकाल दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

#WATCH Kochi: Alfa Serene complex with twin apartment towers in Maradu also demolished.2 out of 4 illegal apartment towers have been demolished through controlled implosion,final round of demolition to take place tomorrow.Sec 144 of CrPC is enforced on land, air&water in the area pic.twitter.com/WsadhqPuDF

— ANI (@ANI) January 11, 2020