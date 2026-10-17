Kolkata Stamped: कोलकात्यात दुर्गापूजा मंडपात चेंगराचेंगरी; १७ भाविकांचा मृत्यू

Kolkata: पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे दुर्गापूजेच्या मंडपात शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) संध्याकाळी चेंगराचेंगरीसदृश स्थिती निर्माण झाली. उत्तर कोलकात्यातील चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडपात मोठ्या संख्येने भाविक जमले होते. त्याचवेळी पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर गर्दीत धावपळ सुरू झाली. या घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला असून २५ हून आधिक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींवर कोलकाता मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .Abhijit Dipke: अभिजीत दिपकेंना दिलासा; सशर्त जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काय घातली अट?.पावसामुळे गर्दीची पळापळशनिवारी संध्याकाळी दुर्गापूजेच्या मंडपात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. बाहेर पाऊस सुरू झाल्यानंतर मंडपाबाहेर थांबलेल्या लोकांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे गर्दीचा दबाव वाढला आणि काही जण खाली पडल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. या परिस्थितीमुळे गोंधळ निर्माण झाला. घटनेनंतर पोलिस आणि आपत्कालीन यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले. काही जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे..Resort Fire Tragedy : पर्यटकांच्या रिसॉर्टला भीषण आग; एकाच कुटुंबातील ५ जणांसह १० पर्यटकांचा होरपळून मृत्यू, ९ गंभीर!.स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, मंडपाच्या एका भागाची संरचना कोसळल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, दुर्घटना नेमकी गर्दीमुळे झाली की मंडपाच्या संरचनेशी संबंधित कारणामुळे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .घटनेनंतर मंडपातील प्रकाशव्यवस्था बंद करण्यात आली आणि गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पोलिस आणि संबंधित यंत्रणा परिस्थिती हाताळत असून, दुर्घटनेच्या नेमक्या कारणाचा तपास सुरू आहे. .दुर्गापूजेच्या काळात कोलकात्यातील विविध मंडपांमध्ये दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक येतात. दरम्यान, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनी रुग्णालया जाऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.