Moral Policing Horror in Kolkata : १८ वर्षीय मुलासह वडिलांना विवस्त्र करून फिरवले; कोलकातामधील या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेने खळबळ!

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथून एक अत्यंत हादरवून टाकणारी आणि मनाला लज्जास्पद वाटणारी घटना समोर आली आहे. नैतिक पोलिसींगच्या (Moral Policing) नावाखाली काही जणांनी कायदा हातात घेत एका १८ वर्षीय तरुण, त्याचे वडील आणि त्याच्या मित्रावर अमानुष अत्याचार केले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत मुलीच्या आई-वडिलांसह तिघा जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत..नेमकी काय आहे घटना आणि पार्श्वभूमी?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा १८ वर्षीय तरुण रविवारी आपल्या मित्रासोबत एका १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला भेटण्यासाठी गेला होता.यादरम्यान मुलीच्या काकांनी त्या तरुणाला मुलीला किस करताना पाहिले आणि तात्काळ मुलीचे वडील व इतर कुटुंबीयांना यासंदर्भात माहिती दिली.ही बातमी कळताच संतप्त झालेला मुलीचा पिता आणि इतर कुटुंबीय घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तिघांना बळकावून आपल्या घरी नेले..Vishwajeet Kadam Warning to Government : सांगलीला पाणी द्या! "कोणी आडवं आलं तर गाठ माझ्याशी!"; विश्वजीत कदमांचा मंत्री शंभूराज देसाईंना थेट इशारा!.मारहाण, विवस्त्र करून धिंड या नराधमांनी तिघांनाही बेदम मारहाण केली आणि १८ वर्षीय तरुणाला त्याच्या वडिलांना तिथे बोलावण्यास भाग पाडले. त्यानंतर त्या तरुणाला आणि त्याच्या वडिलांना अंगावर एकही कपडा न ठेवता (विवस्त्र करून) सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची नग्न धिंड काढण्यात आली..या प्रकरणी पोलिसांनी कठोर भूमिका घेत मुलीचे आई-वडील आणि काकासह मुख्य आरोपींना अटक केली असून हत्येचा प्रयत्न, बेकायदेशीर डांबून ठेवणे, मानहानी आणि अपहरणासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत..Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!.या अमानुष घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, संतप्त जमावाने आरोपींच्या घराची नासधूस देखील केली आहे. पोलीस सध्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर लोकांचा कसून शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.