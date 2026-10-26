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Moral Policing Horror in Kolkata : १८ वर्षीय मुलासह वडिलांना विवस्त्र करून फिरवले; कोलकातामधील या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेने खळबळ!

Brutal Assault and Public Humiliation : १३ वर्षीय मुलीला भेटायला गेल्यावर संतापलेल्या कुटुंबीयांचा कहर; हत्येचा प्रयत्न आणि अपहरणासह गंभीर गुन्हे दाखल
Youth and his father paraded naked in public place

Youth and his father paraded naked in public place

Sakal

विनयन वाघमारे
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पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथून एक अत्यंत हादरवून टाकणारी आणि मनाला लज्जास्पद वाटणारी घटना समोर आली आहे. नैतिक पोलिसींगच्या (Moral Policing) नावाखाली काही जणांनी कायदा हातात घेत एका १८ वर्षीय तरुण, त्याचे वडील आणि त्याच्या मित्रावर अमानुष अत्याचार केले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत मुलीच्या आई-वडिलांसह तिघा जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

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