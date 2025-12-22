देश

Uttarakhand Tourism : हिवाळी पर्यटनासाठी 'कोणेश्वर महादेव' मंदिर का आहे खास? मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ शेअर करून दिले भक्तांना निमंत्रण!

Koneshwar Mahadev : उत्तराखंडमधील देवलसारी येथील कोणेश्वर महादेव मंदिर हिवाळी पर्यटनासाठी खास ठिकाण आहे. देवदारांनी वेढलेले मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा आणि निसर्गरम्य दृश्यांनी प्रत्येक पर्यटकाला मंत्रमुग्ध करते.
उत्तराखंड : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नुकताच टिहरी येथील कोणेश्वर महादेव मंदिराचा एक सुंदर व्हिडिओ शेअर करून पर्यटकांना या पवित्र स्थळाला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे. हिवाळी पर्यटनासाठी उत्तराखंडमध्ये जाणाऱ्यांसाठी हे एक उत्तम आध्यात्मिक केंद्र ठरू शकते. हे मंदिर केवळ धार्मिक श्रद्धेचे ठिकाण नसून निसर्गप्रेमींसाठी एक नंदनवन आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, येथील दिव्य शांतता आणि आध्यात्मिक ऊर्जा प्रत्येक पर्यटकाला शिवभक्तीत तल्लीन करून टाकते.

