Uttarakhand Tourism : हिवाळी पर्यटनासाठी 'कोणेश्वर महादेव' मंदिर का आहे खास? मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ शेअर करून दिले भक्तांना निमंत्रण!

उत्तराखंड : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नुकताच टिहरी येथील कोणेश्वर महादेव मंदिराचा एक सुंदर व्हिडिओ शेअर करून पर्यटकांना या पवित्र स्थळाला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे. हिवाळी पर्यटनासाठी उत्तराखंडमध्ये जाणाऱ्यांसाठी हे एक उत्तम आध्यात्मिक केंद्र ठरू शकते. हे मंदिर केवळ धार्मिक श्रद्धेचे ठिकाण नसून निसर्गप्रेमींसाठी एक नंदनवन आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, येथील दिव्य शांतता आणि आध्यात्मिक ऊर्जा प्रत्येक पर्यटकाला शिवभक्तीत तल्लीन करून टाकते.https://x.com/pushkardhami/status/2002930788632072637.मंदिराची प्रमुख वैशिष्ट्येहे मंदिर टिहरी गढवाल जिल्ह्यातील देवलसारी या घनदाट वनक्षेत्रात स्थित आहे. मंदिर परिसर उंच आणि दाट देवदार (Deodar) वृक्षांनी वेढलेला आहे, ज्यामुळे येथील हवामान अत्यंत आल्हाददायक आणि शांत असते. असे मानले जाते की, या प्राचीन मंदिराची निर्मिती १६०० च्या दशकात झाली आहे, ज्यामुळे याला मोठे ऐतिहासिक महत्त्व आहे..भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ (Best Time to Visit)देवलसारी आणि कोणेश्वर महादेव मंदिराला भेट देण्यासाठी योग्य काळ खालीलप्रमाणे आहे:वसंत ऋतू (मार्च ते जून): हवामान अतिशय सुखद असते आणि फिरण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे.शरद ऋतू (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर): पावसाळ्यानंतरचा हा काळ निसर्ग सौंदर्याने नटलेला असतो.पावसाळा (जुलै ते ऑगस्ट): येथे खूप हिरवळ असते, पण मुसळधार पावसामुळे प्रवास करणे थोडे आव्हानात्मक ठरू शकते..देवलसारीला कसे पोहोचायचे? (How to Reach)देवलसारी हे प्रमुख शहरांशी रस्त्याने चांगल्या प्रकारे जोडलेले आहे. मसूरी हे जवळचे मोठे पर्यटन स्थळ आहे. तिथून तुम्ही खाजगी टॅक्सी भाड्याने घेऊ शकता. मसूरीहून स्थानिक बसने तुम्ही थाट्यूर (Thatyur) या जवळच्या गावापर्यंत पोहोचू शकता. थाट्यूरपासून देवलसारीपर्यंतचा उरलेला प्रवास निसर्गरम्य असून तो थोड्या वेळाचा प्रवास किंवा पायी चालत (ट्रेक करत) पूर्ण करता येतो."देवदार वृक्षांनी आच्छादलेले हे मंदिर आपल्या दिव्य शांततेने मन प्रसन्न करते. तुमच्या हिवाळी सहलीत या पावन मंदिराचे दर्शन नक्की घ्या."- मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी.