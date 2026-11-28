Kotdwar road accident: उत्तराखंडच्या पौड़ी जिल्ह्यातील रिखणीखाल ब्लॉकमध्ये शनिवारी एक भीषण अपघात घडला. रिखणीखाल-सतपुली मोटार मार्गावरील कलवाड़ी गावाजवळ एक ईको व्हॅन अनियंत्रित होऊन रस्त्यापासून सुमारे शंभर मीटर खाली खोल दरीत कोसळली. या दुर्घटनेत वाहन चालकासह आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतांमध्ये चालक अनिल देवराडा आणि सात महिलांचा समावेश आहे. .उपचारादरम्यान जखमी झालेल्या आठव्या महिलेने रिखणीखाल रुग्णालयात प्राण सोडले. या वाहनात सुमारे १२ प्रवासी होते, तर इतर जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून एका गंभीर जखमीला एअरलिफ्ट करून एम्स ऋषिकेश येथे पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..ISS Sighting: खगोलप्रेमींसाठी गुड न्यूज! पुणे, सातारा, कोल्हापूर अन् नाशिक पट्ट्यात 'या' तारखांना दिसणार आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक.अपघाताची माहिती मिळताच परिसरात खळबळ उडाली आणि स्थानिक ग्रामस्थ तात्काळ घटनास्थळी धावून जात मदतकार्यात सहभागी झाले. माहिती मिळताच रिखणीखाल, लैंसडौन आणि कोटद्वार येथील प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी रवाना झाले; लैंसडौनच्या उपजिल्हाधिकारी शालिनी मौर्य याही पथकासह घटनास्थळी पोहोचल्या. .Vasai Virar News : विरार पश्चिमेतील नव्या क्रीडा संकुलाचे नामकरण लोकनेते हितेंद्र ठाकूर आप्पा; महापालिकेच्या सभेत बहुमताने ठराव मंजूर.त्यानंतर ग्रामस्थ, पोलीस आणि महसूल विभागाच्या पथकाने संयुक्त बचावकार्य राबवत दरीतील जखमींना बाहेर काढले तसेच मृतदेह बाहेर काढण्याची मोहीम राबवली. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..दरम्यान, पौड़ी गढवालच्या रिखणीखाल परिसरातील कलवाड़ी येथे झालेल्या भीषण रस्ते अपघाताबद्दल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त करत दिवंगत आत्म्यांना सद्गती मिळावी, अशी प्रार्थना केली आहे.