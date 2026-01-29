Belgaum Schools : केपीएस मॅग्नेट योजनेमुळे हजारो सरकारी शाळांवर टांगती तलवार; बेळगाव जिल्ह्यात ग्रामस्थ रस्त्यावर

बेळगाव : केपीएस मॅग्नेट योजनेमुळे बेळगाव जिल्ह्यातील तब्बल २००० सरकारी शाळांचे विलीनीकरण होणार आहे. त्यामुळे या योजनेला सर्वच गावांतून मोठा विरोध सुरू झाला आहे. प्रत्येक गावातील सरकारी शाळा अनेक माजी विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी अस्मितेचा प्रश्न असतो. त्यामुळे आपल्या गावातील शाळा टिकून राहावी, अशीच अपेक्षा प्रत्येक जण व्यक्त करत आहे. .मात्र, शिक्षण खाते सरकार, शाळा सुधारणा कमिटी, ग्रामस्थ आणि पालकांना अंधारात ठेवून शाळा विलीनीकरण करण्याचा घाट घालत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या गावातील शाळांचे विलीनीकरण होणार आहे, त्या गावांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वच भागात चिंतेचे वातावरण पसरले असून, शिक्षण खात्याने अशाच प्रकारची भूमिका घेतल्यास येणाऱ्या काळात अनेक गावांतील सरकारी शाळांवर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या विलीनीकरणावर वाद निर्माण झाला आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून शाळांच्या विलीनीकरणाविरोधात ‘एआयडीएसओ’ने (ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन) आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी राज्यातील ज्या शाळांचे विलीनीकरण होणार आहे, त्या शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. .मात्र, शिक्षण खात्याचे अधिकारी अद्याप कोणत्याही प्रकारचा अधिकृत निर्णय झालेला नसून, विलीनीकरणाचा विचार सुरू आहे, अशा प्रकारची माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, शिक्षण खात्याने विलीनीकरणाची यादी जाहीर केल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून शाळांच्या विलीनीकरणाबद्दल पालक आणि विद्यार्थ्यांत मोठ्या प्रमाणात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच, २०२६-२७ च्या शैक्षणिक वर्षापासून केपीएस मॅग्नेट योजना योग्य प्रकारे लागू करण्याची सूचना केल्यामुळे येणाऱ्या काळात अनेक गावांमधील शाळांवर मोठे संकट निर्माण होणार आहे..Premium| Tribal Empowerment: वेठबिगारीतून मुक्त झालेला आदिवासी आता टेलिस्कोपधारक झालाय. ही क्रांती शब्दांनी नाही तर शिबिरातल्या कृतीतून घडली.राज्य सरकारच्या केपीएस (कर्नाटक पब्लिक स्कूल) मॅग्नेट योजनेअंतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता असून, या निर्णयाविरोधात एआयडीएसओने आंदोलन सुरू केले असून, केपीएस मॅग्नेट योजनेच्या माध्यमातून निवडक शाळांना केंद्रस्थानी ठेवून त्या परिसरातील लहान शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे. .यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा, आधुनिक इमारती, डिजिटल शिक्षण तसेच, प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या योजनेमुळे ग्रामीण व वाड्या-वस्त्यांमधील शाळा बंद पडणार आहेत. शिक्षण खात्याने स्वतःहून ज्या शाळांचे विलीनीकरण होणार आहे त्या शाळांची यादी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारी शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे येणे अतिशय आवश्यक असल्याचे दिसून येत आहे. .सध्या फक्त ग्रामस्थ, शाळा सुधारणा कमिटी आणि ‘एआयडीएसओ’ने या योजनेला विरोध करत बेळगाव जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने, घोषणा आणि निवेदनाद्वारे आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शाळांचे विलीनीकरण झाल्यास लहान मुलांना दूरवरच्या शाळेत जावे लागेल. यामुळे गळती वाढेल, विशेषतः गरीब, कष्टकरी आणि शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण धोक्यात येईल. .तसेच स्थानिक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. शाळांच्या विलीनीकरणाच्या योजनेमुळे ग्रामीण व वाड्या-वस्त्यांमधील शाळा बंद पडणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारी शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे येणे अतिशय आवश्यक असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या फक्त ग्रामस्थ, शाळा सुधारणा कमिटी आणि एआयडीएसओने या योजनेला विरोध करत बेळगाव जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने, घोषणा आणि निवेदनाद्वारे आंदोलन सुरू केले आहे..‘एआयडीएसओ’च्या कार्यकर्त्यांनी केपीएस मॅग्नेट योजना ही शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा आरोप केला आहे. शाळा मजबूत करण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा हा प्रकार आहे. प्रत्येक गावात शाळा असणे ही मूलभूत गरज आहे, असे संघटनेचे मत आहे. .मात्र; शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या केवळ शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू आहे. कोणत्याही शाळेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय झालेला नसून, पालक, स्थानिक प्रतिनिधी आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करूनच पुढील पावले उचलली जातील, अशी माहिती दिली आहे..शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, तसेच ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. मात्र; प्रत्यक्षात शाळा विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चांमुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ‘एआयडीएसओ’ने सरकारने केपीएस मॅग्नेट योजना रद्द करावी, सर्व शाळांना आवश्यक सुविधा देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावे, अशी मागणी केली आहे. येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे..बेळगाव जिल्ह्यातील शिक्षणाच्या भवितव्याबाबत ही योजना वादाच्या केंद्रस्थानी आली असून, शिक्षण खात्यातर्फे तयार केलेल्या यादीमध्ये बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील कमी विद्यार्थी असलेल्या अनेक शाळांची नावे आहेत. त्यामुळे सातत्याने शाळा सुधारणा कमिटी व पालकांतर्फे शिक्षण खात्याकडे विलीनीकरण होणार आहे की, नाही याबाबतची माहिती स्पष्टपणे द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील ४० हजार, तर बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील दोन हजार शाळांचे विलीनीकरण होऊ नये, शाळांचे अस्तित्व टिकावे यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरणे आवश्यक आहे, तरच ही योजना मागे पडणार आहे. अन्यथा अनेक गावांमधील सरकारी शाळांचे अस्तित्व पूर्णपणे संपणार आहे..केपीएस मॅग्नेट योजनेची माहिती अर्थसंकल्पानंतर पुढे येण्याची शक्यतास्थलांतरण आणि इतर कारणांमुळे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे कारण पुढे करीत शाळांचे विलीनीकरण करणे चुकीचे असून, गेल्या काही वर्षांपासून १० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण केले जाणार असल्याची माहिती सातत्याने दिली जात आहे. .मात्र, अनेक शिक्षक तज्ज्ञ आणि राज्यातील कन्नड संघटनांनीदेखील शाळांच्या विलीनीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मात्र, केपीएस मॅग्नेट योजना कशाप्रकारे लागू केली जाणार आहे, त्याची पूर्ण माहिती कर्नाटक सरकारतर्फे लवकरच मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर पुढे येणार आहे. बेळगाव : कन्नड साहित्य भवन येथे शाळांच्या विलीनीकरणविरोधात आंदोलन करताना मराठी व कन्नड शाळांमधील विद्यार्थी..‘केपीएस’ मॅग्नेट योजना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. शिक्षण खात्याने बेळगाव जिल्ह्यातील ज्या शाळांचे विलीनीकरण होणार असल्याची माहिती दिली आहे, त्या शाळांना अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. आजही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. .त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे किंवा सरकारी शाळांच्या विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान खर्च करावे लागत आहे, असे सांगून शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न करणे अतिशय चुकीचे आहेत. प्रत्येक गावात सरकारी शाळा असली पाहिजे, असे सरकारचे यापूर्वीचे धोरण होते. हे धोरण यापुढेही सुरू राहणे गरजेचे असून, कोणत्याही गावातील शाळेचे विलीनीकरण झाल्यास संघटितपणे विरोध करणे आवश्यक आहे.- मनोहर हुंदरे, अध्यक्ष, शाळा सुधारणा कमिटी, चलवेनहट्टी .सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी सर्वच क्षेत्रांत पुढे आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांचे अस्तित्व कायम राहावे यासाठी सरकारनेच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र; वेगळ्या प्रकारची माहिती देऊन शिक्षण खात्याकडून सातत्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. .हा प्रकार अतिशय चुकीचा असून, केपीएस मॅग्नेट योजना कोणत्या शाळांसाठी लागू होणार आहे तसेच, ही योजना कशासाठी लागू केली जात आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती सर्व शाळांना देणे आवश्यक आहे. .शाळा सुधारणा कमिटी आणि पालकांना विश्वासात घेऊनच कोणत्याही निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शिक्षण खात्याच्या अनेक उपक्रमांची माहिती सातत्याने शाळा सुधारणा कमिटी व विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र; पहिल्यांदाच विलीनीकरणाच्या योजनेबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे संभ्रम वाढत आहे.- किसन सुंठकर, कणबर्गी.शिक्षण खात्याने ज्या दिवशी केपीएस मॅग्नेट योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला त्या दिवसापासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जात आहे. सरकारी शाळांमध्ये गरीब आणि गरजू विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नये. सरकारने शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर प्रत्येक गावात मोठे आंदोलन सुरू केले जाईल. .आतापर्यंत अनेक गावांत आंदोलन हाती घेऊन पालकांना योजनेच्या परिणामाची माहिती दिली आहे. शिक्षण खात्याने ज्या शाळांचे विलीनीकरण होणार आहे, त्याची यादी जाहीर केलेली आहे. तरीही शिक्षण खात्याचे अधिकारी अद्याप कोणत्याही प्रकारचा अंतिम निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती देत आहेत. निर्णय झालेला नाही, तर यादी कशासाठी जाहीर केली. याबाबतचे स्पष्टीकरण त्वरित शिक्षण खात्याने देणे गरजेचे आहे.- महांतेश बैळ्ळूर, अध्यक्ष, एआयडीएसओ, बेळगाव जिल्हा.विलीनीकरण होणाऱ्या काही तालुक्यांतील शाळाकित्तूर = ५३खानापूर = २२२बेळगाव ग्रामीण = २३३बेळगाव शहर = १३३. 