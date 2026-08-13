Supreme Court : श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादात मोठा ट्विस्ट; ‘मुख्य दावा’ कोणाचा? सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे संकेत

Krishna Janmabhoomi Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादात हिंदू पक्षकारांपैकी नेमका कोणाचा दावा मुख्य दावा म्हणून ग्राह्य धरला जावा, यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील निर्णयासाठी याचिका पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवली जाऊ शकते, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ सप्टेंबरला होणार आहे..उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेपन्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने इतर संबंधित पक्षकारांना नोटीस न देता, स्वतंत्र दाव्यातील एका हिंदू पक्षकाराला भगवान कृष्णाच्या सर्व भक्तांचा प्रतिनिधी मानले होते, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.खंडपीठाने नमूद केले की, संबंधित याचिका उच्च न्यायालयात दुसऱ्याच कारणासाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्व पक्षकारांना नोटीस देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्याची इच्छा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले..Shiv Sena Supreme Court Hearing: ठाकरे गटाची याचिका, निवडणूक आयोगावर सवाल अन् धनुष्यबाणाचा पेच; सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? १० मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या.मुख्य दावा कोणता, यावर हिंदू पक्षकारांमध्ये चर्चायापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान काही वकिलांनी या वादात कोणता दावा मुख्य मानला जावा, याबाबत हिंदू पक्षकारांमध्ये अनौपचारिक चर्चा सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. हिंदू पक्षकारांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनीही या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवण्याची विनंती केली होती.सर्वोच्च न्यायालय एका हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. या याचिकेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २०२५ मधील आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, दुसऱ्या एका दाव्यातील हिंदू पक्षकाराला भगवान कृष्णाच्या सर्व भक्तांचा प्रतिनिधी मानण्यात आले होते..दावा क्रमांक १७/२०२३ ठरला प्रतिनिधिक दावागेल्या वर्षी १८ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने मथुरेतील वादग्रस्त जागेवरून शाही ईदगाह मशीद हटवण्यासाठी स्वतंत्र दावा दाखल करणाऱ्या एका हिंदू पक्षकाराला सर्व भक्तांचा प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देण्यास परवानगी दिली होती.दावा क्रमांक १७/२०२३ मधील वादीने आपला दावा या वादाशी संबंधित इतर सर्व प्रकरणांसाठी प्रतिनिधिक दावा म्हणून स्वीकारावा, अशी मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करून दावा क्रमांक १७ हा प्रतिनिधिक दावा मानला आणि त्यावर सर्वप्रथम सुनावणी करून निर्णय घेण्याचे ठरवले..यानंतर एका हिंदू पक्षकाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वादाशी संबंधित सर्व दिवाणी दावे उच्च न्यायालयात हस्तांतरित झाल्यानंतर त्याचा खटला मुख्य दावा म्हणून मानला गेला होता. मात्र, सर्व भक्तांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दुसऱ्या पक्षकाराची निवड करणे ही उच्च न्यायालयाची चूक असल्याचा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला..मस्जिद समिती आणि हिंदू पक्षांच्या अनेक याचिका प्रलंबितया संपूर्ण वादाशी संबंधित मस्जिद समिती तसेच हिंदू पक्षकारांच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये विविध न्यायालयीन आदेशांना आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २६ मे २०२३ रोजीच्या आदेशाचाही समावेश आहे. या आदेशाद्वारे मथुरा न्यायालयात प्रलंबित असलेले या वादाशी संबंधित सर्व खटले उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आले होते.हा वाद मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीशी संबंधित असून, हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, मुघल सम्राट औरंगजेबाने भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी असलेले मंदिर पाडून त्या ठिकाणी मशीद उभारली..Shiv Sena Supreme Court Hearing : शिवसेना सुनावणीत सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; कोर्टात नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.