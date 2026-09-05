Krishna Janmashtami Tourism : महाकाल लोकच्या धर्तीवर साकारणार ‘परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’; १७ कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या ‘महाकाल लोक’च्या धर्तीवर आता इंदूरजवळील जानापाव या धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्व असलेल्या स्थळाचा विकास करण्यात येणार आहे. भगवान परशुराम यांची जन्मभूमी मानल्या जाणाऱ्या जानापाव येथे ‘श्री परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’ हा भव्य प्रकल्प साकारला जाणार आहे. श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते वैदिक मंत्रोच्चारात या १७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले..पौराणिक प्रसंगांचे होणार शिल्पांकनइंदूर जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर विंध्याचल पर्वतरांगेत जानापाव हे तीर्थक्षेत्र वसले आहे. भगवान परशुराम यांचे जन्मस्थान म्हणून या परिसराला धार्मिक महत्त्व आहे.प्रकल्पांतर्गत भगवान परशुराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्याशी संबंधित पौराणिक प्रसंगांचे भव्य शिल्पांकन करण्यात येणार आहे. महूच्या आमदार उषा ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भगवान परशुरामांनी श्रीकृष्णांना सुदर्शन चक्र प्रदान केल्याच्या प्रचलित पौराणिक प्रसंगाचे येथे विशेष शिल्पांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे भाविकांना या पौराणिक परंपरेचा अनुभव घेता येणार आहे..ऑडिटोरियमपासून ध्यानकुटीपर्यंत सुविधा‘श्री परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’मध्ये धार्मिक पर्यटनासोबतच पर्यटक आणि भाविकांसाठी आधुनिक सुविधाही विकसित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये भव्य ऑडिटोरियम, सांस्कृतिक संकुल, ध्यानकुटी, हर्बल गार्डन आणि यज्ञकुंडाचा विकास यांचा समावेश आहे.याशिवाय परिसराचे आकर्षक लँडस्केपिंग करण्यात येणार असून भाविकांच्या निवासासाठी आधुनिक भक्तनिवास, पार्किंग तसेच इतर आवश्यक जनसुविधांचाही विस्तार केला जाणार आहे. त्यामुळे जानापाव हे केवळ धार्मिक स्थळ न राहता धार्मिक पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..राम-कृष्णांशी संबंधित तीर्थस्थळांच्या विकासावर भरभूमिपूजन सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशातील धार्मिक पर्यटनाच्या विकासावर भर दिला. भगवान श्रीकृष्ण आणि प्रभू श्रीराम यांच्या चरणस्पर्शाने पावन झालेल्या विविध स्थळांचा तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.उज्जैनमधील ‘महाकाल लोक’च्या विकासानंतर धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. २०२२ मध्ये उज्जैनला सुमारे ७० लाख भाविकांनी भेट दिली होती. ‘महाकाल लोक’च्या निर्मितीनंतर गेल्या वर्षी हा आकडा तब्बल ८ कोटींवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला. यंदा उज्जैनमध्ये १० कोटींपेक्षा अधिक भाविक येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरण 100 टक्के भरले! धरणातून 1,050 क्युसेक विसर्ग सुरू; कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या नागरिकांना खबरदारीचं आवाहन.धार्मिक पर्यटनासोबत रोजगाराच्या संधीजानापाव हे विंध्याचल पर्वतरांगेतील उंच टेकडीवर वसलेले निसर्गरम्य ठिकाण आहे. विशेषतः पावसाळ्यात येथील निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. पौराणिक महत्त्व आणि निसर्गसौंदर्य यांचा संगम असलेल्या या परिसरात ‘श्री परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’ची उभारणी झाल्यानंतर भाविक आणि पर्यटकांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.या प्रकल्पामुळे मालवा भागातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक व्यवसाय, पर्यटन सेवा आणि रोजगाराच्या संधींनाही बळ मिळण्याची शक्यता आहे. उज्जैननंतर जानापावला धार्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.