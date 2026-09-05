देश

Krishna Janmashtami Tourism : महाकाल लोकच्या धर्तीवर साकारणार ‘परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’; १७ कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

₹17 Crore Parshuram-Krishna Lok Project Begins in Janapav : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त इंदूरजवळील जानापाव येथे १७ कोटी रुपयांच्या ‘श्री परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’ प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
Krishna Janmashtami Tourism

Krishna Janmashtami Tourism

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या ‘महाकाल लोक’च्या धर्तीवर आता इंदूरजवळील जानापाव या धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्व असलेल्या स्थळाचा विकास करण्यात येणार आहे. भगवान परशुराम यांची जन्मभूमी मानल्या जाणाऱ्या जानापाव येथे ‘श्री परशुराम-श्रीकृष्ण लोक’ हा भव्य प्रकल्प साकारला जाणार आहे. श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते वैदिक मंत्रोच्चारात या १७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले.

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