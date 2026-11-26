-जयदीप पाठकजी पणजी : एखाद्या पक्ष्याचे घरटे सुरक्षित राहावे म्हणून संपूर्ण गाव ३५ दिवस वीजपुरवठ्याशिवाय राहण्याचा निर्णय घेते, ही गोष्ट ऐकायला अविश्वसनीय वाटू शकते. मात्र, तमिळनाडूतील एका गावात घडलेल्या सत्यघटनेवर आधारित ‘कुडू’ (घरटे) हा चित्रपट माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील नात्याचा हळवा; पण विचार करायला लावणारा पैलू उलगडतो. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.गोव्यात सुरू असलेल्या ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) या चित्रपटाच्या निमित्ताने पर्यावरण संवर्धन आणि माणसाची निसर्गाप्रती असलेली जबाबदारी यावर चर्चा झाली. तमिळनाडूतील वाचाथी गावात घडणारी ही कथा आहे. गावातील एका रोहित्रामध्ये दुर्मीळ प्रजातीच्या चिमणीने अंडी घातलेली असतात. ही बाब गावकऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर गावचे प्रमुख अगाथियान, कृषी पदवीधर कथिर आणि ग्रामस्थ पक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेतात. घरट्यातील पिल्लांना कोणताही धोका पोहोचू नये, यासाठी तब्बल ३५ दिवस वीजपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो. .या निर्णयाला विरोधही होतो. स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि स्थानिक राजकाण्यांकडून वैयक्तिक आकसापोटी या प्रयत्नांत अडथळे आणले जातात. तरीही ग्रामस्थ घरट्याच्या संरक्षणाच्या भूमिकेवर ठाम राहतात, असा या चित्रपटाचा आशय आहे. मात्र, त्याची मांडणी काहीशी लोकप्रिय चित्रपटांच्या धाटणीतील आहे. ‘इफ्फी’मध्ये चित्रपटाचे दिग्दर्शक जोयल विजय, निर्माते राजेश मेनन आणि गणेश एम. तसेच अभिनेते व्ही. जयप्रकाश यांनी चित्रपटामागील सत्यघटना आणि त्यातून मांडलेला विचार उलगडला. .दिग्दर्शक विजय म्हणाले, की या घटनेतून ग्रामस्थांची निसर्गाप्रती असलेली आस्था आणि काळजी दिसून येते. पृथ्वी केवळ माणसांची नाही, तर इथल्या प्रत्येक सजीवाची आहे, हा विचार चित्रपटातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा. ‘आभाळवृक्ष’चे कौतुक मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा विषय मांडणाऱ्या संतोष डावखर दिग्दर्शित ‘आभाळवृक्ष’ हा मराठी लघुपट ५७ व्या गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखविण्यात आला. पावसाकडे डोळे लावून बसलेल्या मधू या शेतकऱ्याची गोष्ट या सिनेमात मांडण्यात आली आहे. झाडाला पालवी फुटली की नक्की पाऊस पडणार, या आशेवर मधू जगत आहे. मात्र, पावसाअभावी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते आणि संपूर्ण गाव स्थलांतरित होते. अशा स्थितीत मधूच्या मनात सुरू असलेली चलबिचल चित्रपटात मांडण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.