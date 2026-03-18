Kuldeep Yadav Reception: कुलदीप यादवच्या रिसेप्शनमध्ये विंटेज कार आणि चार्टर्ड फ्लाईट्सचा थाट, चर्चा मात्र योगी आदित्यनाथ यांच्या एंट्रीची!

देश: भारतीय क्रिकेट संघाचा 'चायनामन' फिरकीपटू कुलदीप यादव याच्या लग्नाचा शाही रिसेप्शन सोहळा लखनऊमध्ये पार पडला. या सोहळ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण ठरले ते म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची उपस्थिती..लखनऊमधील 'द सेंट्रम' हॉटेलमध्ये मंगळवारी रात्री हा दिमाखदार सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कडक सुरक्षेत नवविवाहित जोडप्याला शुभेच्छा देण्यासाठी पोहोचले. त्यांनी कुलदीप आणि त्याची पत्नी वंशिका यांना फुलांचा गुच्छ देऊन आशीर्वाद दिला. यावेळी कुलदीपने अत्यंत आदराने मुख्यमंत्र्यांच्या पाया पडल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..विंटेज कारने एन्ट्री आणि पाहुण्यांची मांदियाळीकुलदीप आणि वंशिका यांनी १९६० मॉडेलच्या रोल्स रॉयस विंटेज कारमधून हॉटेलमध्ये एन्ट्री केली. ही खास कार दिल्लीहून मागवण्यात आली होती. रिसेप्शनसाठी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंह, युझवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, शिखर धवन, पीयूष चावला आणि आर. पी. सिंह यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. .शाही थाटमाटसुमारे ९०० पाहुण्यांच्या सुविधेसाठी चार चार्टर्ड विमानांची व्यवस्था करण्यात आली होती. संगीत सोहळ्यात वीणा, सारंगी आणि ड्रमच्या जुगलबंदीने पाहुण्यांचे मनोरंजन केले. कुलदीपने काळ्या रंगाचा बंदगला सूट घातला होता, तर वंशिका क्रीम रंगाच्या साडीत अतिशय सुंदर दिसत होती..कुलदीपने १४ मार्च २०२६ रोजी मसुरी येथील 'द सवॉय' हॉटेलमध्ये आपली बालपणीची मैत्रीण वंशिका हिच्याशी अत्यंत खाजगी सोहळ्यात लग्न केले होते. टी-२० विश्वचषक विजयानंतर कुलदीपच्या आयुष्यातील ही दुसरी सर्वात मोठी इनिंग ठरली आहे.