Uttarakhand Tourism: आदि कैलास ते लिपुलेख...दुर्गम भागात लष्कराची कार रॅली; होमस्टे पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न

उत्तराखंड : उत्तराखंडच्या दुर्गम सीमावर्ती भागातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी भारतीय लष्कराने आयोजित केलेली ‘कुमाऊँ कार रॅली’ पिथौरागढ येथे उत्साहात संपन्न झाली. साहसी आणि आध्यात्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच केंद्र सरकारच्या ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ उपक्रमाचा संदेश सीमावर्ती भागापर्यंत पोहोचवणे हा या रॅलीचा उद्देश होता..रेनॉल्ट इंडिया आणि मॅव्हरिक यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या या रॅलीला १५ सप्टेंबर रोजी बरेली येथून सुरुवात झाली. आठवडाभराच्या प्रवासात रॅलीने पिथौरागढ, धारचुला, गुंजी, कालापानी, लिपुलेख, ओम पर्वत आणि आदि कैलास या दुर्गम भागांना भेट दिली.सीमावर्ती भागातील पर्यटनावर भरया रॅलीच्या माध्यमातून काली घाटी, आदि कैलास आणि ओम पर्वत परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्य, आध्यात्मिक महत्त्व आणि स्थानिक संस्कृती देशभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या भागातील साहसी पर्यटनाला चालना मिळाल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात..Premium|India Tourism Data Compendium 2025 : भारतीय पर्यटनाच्या अफाट क्षमतेचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याची गरज.होमस्टे, स्थानिक मार्गदर्शक, वाहतूक, स्थानिक हस्तकला तसेच सेंद्रिय उत्पादनांच्या विक्रीसारख्या व्यवसायांना त्यातून चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सीमावर्ती गावांमधील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यास मदत होऊ शकते.जवानांचा गावकऱ्यांशी संवादरॅलीदरम्यान सहभागी जवानांनी सीमावर्ती गावांतील नागरिक, महिला आणि शाळकरी मुलांशी संवाद साधला. स्थानिक तरुणांशी भारतीय लष्करातील करिअर आणि सैन्य भरतीबाबतही चर्चा करण्यात आली. जवानांनी देशसेवेच्या विविध संधींची माहिती देत तरुणांना लष्करात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले.या मोहिमेत ‘पंचशूल गनर्स’चे जवान, माजी सैनिक, व्यावसायिक आणि सोशल मीडिया क्षेत्रातील सहभागी सहभागी झाले होते. दुर्गम आणि आव्हानात्मक भूप्रदेशातून प्रवास करत रॅलीने या भागातील पर्यटनाची क्षमता अधोरेखित केली..‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ उपक्रमाला बळसीमावर्ती गावांमध्ये पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे. स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यास स्थलांतराचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी सीमावर्ती गावांकडे केवळ देशाच्या शेवटच्या टोकांप्रमाणे न पाहता, त्यांना भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला.‘कुमाऊँ कार रॅली’च्या माध्यमातून दुर्गम सीमाभागातील पर्यटन, स्थानिक संस्कृती आणि नागरिकांशी संवाद या तिन्ही बाबींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.