UP: पुरुषांना 'नो एन्ट्री'! या गावात होळीला पुरुष होतात गायब; ६ दशकांपासून महिलाच गाजवतात हुकूमत, पाहा काय आहे धक्कादायक कारण?

होळीच्या दिवशी सगळीकडे पुरुष आणि महिला एकत्र रंगांची उधळण करत असताना, उत्तर प्रदेशातील एका गावात मात्र अत्यंत उलटे चित्र पाहायला मिळते. या गावात होळीच्या दिवशी एकही पुरुष रस्त्यावर दिसत नाही. सर्व पुरुष चक्क 'अंडरग्राउंड' होतात आणि संपूर्ण गाव महिलांच्या ताब्यात असते..उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यातील कुंडौरा गाव आपल्या या अनोख्या परंपरेसाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. ५ हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात होळी खेळण्याचा अधिकार फक्त महिलांनाच आहे. परंपरेनुसार, जोपर्यंत महिलांची होळी सुरू असते, तोपर्यंत गावातील सर्व पुरुष एकतर घरात कैद होतात किंवा शेतात जाऊन लपतात. पुरुषांना ही होळी पाहण्याचीही परवानगी नसते..Mystery of Umoja Village : 'या' गावात पुरुषांना आहे प्रवेशबंदी, तरीही महिला होतात गर्भवती; काय आहे गूढ जाणून घ्या.....डाकूची ती गोळी आणि बदलेली परंपरेया विचित्र परंपरेमागे एक रक्तरंजित इतिहास आहे. सुमारे ६० वर्षांपूर्वी होळीच्या दिवशी गावातील रामजानकी मंदिरात सर्व पुरुष 'फाग' (होळीची गाणी) गात होते. त्याच वेळी मेम्बर सिंह नावाच्या एका कुख्यात डाकूने रजपाल पाल नावाच्या व्यक्तीची गोळी झाडून हत्या केली. या घटनेमुळे संपूर्ण गाव हादरले आणि पुरुषांनी भीतीपोटी होळी साजरी करणेच बंद केले..महिलांनी हाती घेतल्या 'पिचकाऱ्या'पुरुषांनी होळी बंद केल्यावर गावातील महिला पुढे आल्या. त्यांनी सण थांबवू नये अशी विनंती केली, पण पुरुष तयार झाले नाहीत. अखेर महिलांनी निर्णय घेतला की, आता आम्हीच होळी साजरी करू. त्यांनी रामजानकी मंदिरात एकत्र येऊन होळीच्या सर्व रितीरिवाज पूर्ण केले. तेव्हापासून पुरुषांनी या सणातून स्वतःला लांब ठेवले आणि महिलांनी ही धुरा सांभाळली..Pachod News : कुटुंब नियोजनातही पुरुषांची मक्तेदारी; जबाबदारी मात्र महिलांवरच!.घूंघट बाजूला सारून महिलांचा धिंगाणाहोळीच्या दिवशी या गावातील चित्र पूर्णपणे बदललेले असते. वर्षभर सासू-सासऱ्यांसमोर घूंघट घेणाऱ्या सुना आणि वृद्ध महिला या दिवशी मुक्तपणे नाचतात आणि गाणी गातात. ही मिरवणूक रामजानकी मंदिरापासून सुरू होते आणि खेरापती बाबांच्या मंदिरापाशी संपते. तोपर्यंत पुरुषांना गावात फिरण्यास मनाई असते. महिलांची 'फाग' संपल्यानंतरच पुरुषांना घरी परतण्याची परवानगी मिळते. भय आणि परंपरेचा हा अनोखा मेळ आजही कुंडौरा गावात मोठ्या उत्साहात पाहायला मिळतो..