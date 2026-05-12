Kuno Cheetah: कूनोमध्ये पुन्हा धावला ‘स्पीड किंग’! मुख्यमंत्र्यांनी 2 मादी चित्त्यांना जंगलात सोडलं; भारतातील संख्या पोहोचली 57 वर

मध्यप्रदेशातील कूनो नॅशनल पार्क (Kuno National Park) साठी ११ मे २०२६ हा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बोत्सवाना येथून आणलेल्या दोन मादी चित्त्यांना खुल्या जंगलात मुक्त केले. यामुळे भारताच्या चित्ता पुनर्वसन प्रकल्पाला (Project Cheetah) एक नवी गती मिळाली आहे..या घटनेची संपूर्ण देशातील वन्यजीव प्रेमींमध्ये चर्चा आहे. या महत्त्वपूर्ण टप्प्याची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचा कूनो दौरामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोमवारी कूनो नॅशनल पार्कला भेट दिली आणि स्वतः बाड्याचे दार उघडून दोन मादी चित्त्यांना निसर्गाच्या सानिध्यात मुक्त केले. "मध्यप्रदेशने आज एक नवा इतिहास रचला आहे. आपण सह-अस्तित्वाच्या भावनेतून या चित्त्यांना खुल्या वातावरणात सोडले आहे," असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.नामीबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि आता बोत्सवाना येथील चित्त्यांनी मध्य प्रदेशाच्या भूमीला आपले घर मानले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले..वर्षभर सोनं खरेदी केलं नाही तर काय होईल? देशाचे किती लाख कोटी वाचतील? आकडा वाचून थक्क व्हाल.चित्त्यांची वाढती संख्या: ५७ चा आकडा पारया दोन चित्त्यांच्या मुक्तीसोबतच आता भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या ५७ झाली आहे. यातील ५४ चित्ते कूनो नॅशनल पार्क मध्ये आहेत, तर ०३ चित्ते गांधी सागर अभयारण्यात आहेत.फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बोत्सवाना येथून ९ नवीन चित्ते (६ मादी आणि ३ नर) आणले गेले होते. त्यापैकीच या दोन मादींना काल मुक्त करण्यात आले आहे..जेनेटिक विविधता आणि इको-सिस्टमवन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, बोत्सवाना येथून आलेले चित्ते अधिक जेनेटिक विविधता (Genetic Diversity) घेऊन आले आहेत. यामुळे भारतात चित्त्यांची एक निरोगी आणि दीर्घकालीन लोकसंख्या विकसित होण्यास मदत होईल. हे चित्ते कूनोच्या वातावरणाशी वेगाने जुळवून घेत आहेत, जे पर्यावरणाच्या दृष्टीने शुभसंकेत आहेत..कूनोपासून राजस्थानपर्यंत संचारमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी गमतीने नमूद केले की, "आपल्याला कळतही नाही की कधी आमचा चित्ता धावत धावत राजस्थानमध्ये पोहोचतो." चित्ते आता ग्वाल्हेर, शिवपुरी आणि राजगडपर्यंतच्या ५ हजार चौरस किमीच्या परिसरात आपली दस्तक देत आहेत.त्यांनी या प्रकल्पासाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे वन अधिकारी, वैद्यकीय पथक आणि स्थानिक लोकांचे आभार मानले..चित्ता प्रकल्पाचा प्रवास१७ सप्टेंबर २०२२ रोजी नामीबियातून ८ चित्ते आणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रकल्पाची सुरुवात केली होती. २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेहून १२ चित्ते आले.भारतातून नामशेष झालेल्या चित्त्यांच्या प्रजातीचे पुनर्वसन करणे, त्यांची संख्या वाढवणे आणि त्यांना स्वतंत्रपणे शिकार करण्यासाठी तयार करणे.मध्य प्रदेशने 'चित्ता स्टेट' म्हणून आपली ओळख जगात अधिक घट्ट केली आहे. आगामी काळात हे चित्ते गांधी सागर आणि नौरादेही सारख्या इतर अभयारण्यांतही आपले घर बनवताना दिसतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.