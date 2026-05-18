Lal Khurma: कुशीनगरचा 'लाल खुरमा' बनणार ग्लोबल ब्रँड! 'ODOC'मध्ये युपीच्या या पारंपरिक मिठाईची हवा; जाणून घ्या काय आहे खास!

उत्तर प्रदेशातील खाद्यसंस्कृती आता जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन' (ODOC) म्हणजेच 'एक जिल्हा, एक खाद्यपदार्थ' या योजनेला राज्य कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या योजनेमध्ये कुशीनगरच्या जगप्रसिद्ध पारंपरिक 'लाल खुरमा' (Lal Khurma) या मिठाईचा समावेश करण्यात आला असून, यामुळे या मिठाईला आता ग्लोबल ब्रँड बनवण्याची तयारी सुरू झाली आहे..उत्तर प्रदेश सरकारच्या या शाकाहारी मेनूमध्ये तब्बल ४५ टक्क्यांहून अधिक वाटा हा वेगवेगळ्या पारंपरिक मिठाइयोंचा आहे. यामध्ये कुशीनगरच्या लाल खुरम्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळणार आहे.'लाल खुरमा' म्हणजे नक्की काय?लाल खुरमा ही उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्याची, विशेषतः कसया आणि पतया परिसरातील अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपरिक मिठाई आहे. हा खुरमा शुद्ध दुधाचा छेना आणि साखरेच्या पाकापासून (चाशनी) तयार केला जातो. काही भागात मैदा, साखर आणि तूप वापरूनही खुरमा बनवला जातो, पण कुशीनगरची मुख्य चव छेना आधारित आहे.)हा खुरमा तासन् तास लाकडाच्या चुलीवर, मंद आचेवर शिजवला जातो. या संथ प्रक्रियेमुळे त्याला नैसर्गिकरित्या गडद लाल किंवा विटकरी (मैरून) रंग येतो आणि एक अप्रतिम सोंधापन (पारंपरिक चव) मिळतो..वैशिष्ट्ये: अनेक दिवस राहतो ताजाया मिठाईची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे हा खुरमा फ्रिजशिवायही अनेक दिवस खराब न होता अगदी ताजा राहतो. यामुळेच कुशीनगरला येणारे पर्यटक आणि भाविक हा लाल खुरमा आपल्यासोबत नातेवाईकांसाठी भेट (Gifts) म्हणून घेऊन जाणे पसंत करतात.धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वकुशीनगर हे भगवान बुद्धांचे महापरिनिर्वाण स्थळ म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे येथे देश-विदेशातून येणारे बौद्ध धर्मीय आणि पर्यटक या ठिकाणी आल्यावर 'लाल खुरमा' मोठ्या आवडीने खातात. अनेक लोक याला भगवान बुद्धांचा मुख्य 'प्रसाद' म्हणूनही मानतात..'वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन' (ODOC) चा फायदाउत्तर प्रदेश सरकारच्या या मोहिमेमुळे केवळ या चवीला जागतिक बाजारपेठ मिळणार नाही, तर स्थानिक कारागीर आणि दुग्ध व्यवसायालाही मोठी चालना मिळणार आहे. अयोध्येची पेढे-जलेबी, लखनौची निहारी आणि आता कुशीनगरचा लाल खुरमा यामुळे युपीच्या पर्यटनाला खाद्यसंस्कृतीची एक मजबूत जोड मिळाली आहे..कुशीनगरच्या स्थानिक बाजारपेठांमध्ये आणि सणासुदीच्या काळात, विशेषतः होळी आणि लग्नसराईमध्ये या पारंपरिक लाल खुरम्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली पाहायला मिळत आहे.