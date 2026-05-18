देश

Lal Khurma: कुशीनगरचा 'लाल खुरमा' बनणार ग्लोबल ब्रँड! 'ODOC'मध्ये युपीच्या या पारंपरिक मिठाईची हवा; जाणून घ्या काय आहे खास!

Kushinagar’s Lal Khurma Gets Global Recognition: उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन’ योजनेत कुशीनगरच्या प्रसिद्ध लाल खुरम्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
Lal Khurma

Lal Khurma

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील खाद्यसंस्कृती आता जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन’ (ODOC) म्हणजेच 'एक जिल्हा, एक खाद्यपदार्थ' या योजनेला राज्य कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या योजनेमध्ये कुशीनगरच्या जगप्रसिद्ध पारंपरिक 'लाल खुरमा' (Lal Khurma) या मिठाईचा समावेश करण्यात आला असून, यामुळे या मिठाईला आता ग्लोबल ब्रँड बनवण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
food culture
traditional Indian sweets