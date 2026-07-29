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Kyrgyzstan Medical Universities: किर्गिझस्तानमधील विद्यापीठांपासून दूर राहा; भारतीय दूतावासाकडून वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना सूचना

Indian Embassy Warns MBBS Aspirants: मान्यता नसलेल्या आणि मर्यादित मान्यता असलेल्या वैद्यकीय विद्यापीठांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देत प्रवेशापूर्वी संपूर्ण पडताळणी करण्याचे आवाहन.
Kyrgyzstan Medical Universities

Kyrgyzstan Medical Universities

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: किर्गिझस्तानमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी राज्य मान्यता (स्टेट ॲक्रेडिटेशन) न मिळालेल्या तसेच केवळ एका वर्षासाठी मान्यता असलेल्या वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असा सल्ला भारतीय दूतावासाकडून विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आलेला आहे.

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