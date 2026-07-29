Kyrgyzstan Medical Universities: किर्गिझस्तानमधील विद्यापीठांपासून दूर राहा; भारतीय दूतावासाकडून वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना सूचना

छत्रपती संभाजीनगर: किर्गिझस्तानमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी राज्य मान्यता (स्टेट ॲक्रेडिटेशन) न मिळालेल्या तसेच केवळ एका वर्षासाठी मान्यता असलेल्या वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असा सल्ला भारतीय दूतावासाकडून विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आलेला आहे..किर्गिझस्तान येथील भारतीय दूतावासाच्या १३ जुलैच्या सल्लागार सूचनेनुसार, राज्य मान्यता न मिळालेल्या १३ वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणे टाळावे. यामध्ये अव्हिसिना इंटरनॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी, ॲडम युनिव्हर्सिटी, रॉयल मेट्रोपॉलिटन युनिव्हर्सिटी, अल्तामीमी इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, अला-टू इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, इंटरनॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी, किर्गिझ मेडिकल ॲण्ड डेंटल इन्स्टिट्यूट, सालिंबेकोव्ह युनिव्हर्सिटी, युरेशियन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, बिश्केक इंटरनॅशनल मेडिकल इन्स्टिट्यूट, इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ मेडिसिन ॲण्ड सायन्स, सेंट्रल एशियन इंटरनॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी आणि ओश इंटरनॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी यांचा समावेश आहे..US-China: अमेरिकेकडून ‘ड्रॅगन’ची नाकेबंदी; समुद्राखालील केबलसाठी १७.५८ कोटी डॉलर, चीनविरोधी प्रकल्पांसाठी निधी.याशिवाय किर्गिझ नॅशनल युनिव्हर्सिटी, जलाल-अबाद स्टेट युनिव्हर्सिटी, किर्गिझ-उझबेक इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, इस्सिक-कुल स्टेट युनिव्हर्सिटी, जलाल-अबाद इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ एशिया (टोकमोक) आणि इंटरनॅशनल युरोपियन युनिव्हर्सिटी या सात विद्यापीठांना केवळ वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठीच मान्यता देण्यात आल्याचे सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांनी किर्गिझस्तानमधील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या घडामोडींची माहिती घेऊनच प्रवेशाचा निर्णय घ्यावा, असेही या सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.