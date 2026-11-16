Amrit Sarovar: ‘अमृत सरोवरां’मुळे लडाखमध्ये जलसुरक्षेला चालना ;आणखी ९७ तलावांना सक्सेना यांच्याकडून मंजुरी

लेह/जम्मू, : लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी अमृत सरोवर प्रकल्पांतर्गत आणखी ९७ जलसाठ्यांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत या केंद्रशासित प्रदेशात कार्यान्वित होणाऱ्या तलावांची एकूण संख्या १६३ वर पोहोचणार आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने रविवारी दिली..‘लडाखमध्ये हिवाळ्याला सुरुवात होत असतानाच, या प्रकल्पामुळे जलसंवर्धनाच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी, हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी, सिंचनासाठी पाण्याची खात्रीशीर उपलब्धता निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन करीत आहे,’’ असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रशासनाने अमृत सरोवर प्रकल्पाला गती दिली असून, या प्रकल्पांतर्गत लडाखमध्ये आणखी ९७ नवीन जलसाठे निर्माण करण्यास नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे..‘‘हिवाळ्याच्या मुख्य कालावधीत या धोरणात्मक उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात येणार आहे. हवामान बदलाचा मुकाबला करणे, शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा सुरक्षित करणे आणि ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास साधणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे,’’ असे अधिकाऱ्याने सांगितले..जलसाठा वाढणारकेंद्रशासित प्रदेशातील विविध भागांत आणखी ९७ तलाव निर्माण करण्यास नायब राज्यपालांनी अलीकडेच मंजुरी दिली असून, ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत ही कामे प्रभावीपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. या कामांची वेगाने अंमलबजावणी केल्यामुळे जानेवारी २०२७ पर्यंत एकूण १६३ तलाव कार्यान्वित होतील. अवघ्या दहा महिन्यांत लडाखमधील २४८ पैकी १६३ गावांमध्ये हे तलाव उपलब्ध होतील. या सर्व तलावांची एकत्रित जलसाठवण क्षमता जवळपास ५५० दशलक्ष लिटर असेल..पाणीटंचाईवर उपायलडाखमधील किमान ५० ते ६० गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यात कारगिलमधील अनेक गावांचाही समावेश आहे. पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे या गावांतील लोकांना आपली गावे सोडून अन्य ठिकाणी स्थलांतर करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.