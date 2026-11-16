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Amrit Sarovar: ‘अमृत सरोवरां’मुळे लडाखमध्ये जलसुरक्षेला चालना ;आणखी ९७ तलावांना सक्सेना यांच्याकडून मंजुरी

Ladakh Approves 97 New Water Bodies : लडाखमध्ये अमृत सरोवर प्रकल्पांतर्गत आणखी ९७ जलसाठे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जानेवारी २०२७ पर्यंत एकूण १६३ तलाव कार्यान्वित होणार असून, त्यातून ५५० दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.
Ladakh plans 97 new water bodies under the Amrit Sarovar project to strengthen water security.

Ladakh plans 97 new water bodies under the Amrit Sarovar project to strengthen water security.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लेह/जम्मू, : लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी अमृत सरोवर प्रकल्पांतर्गत आणखी ९७ जलसाठ्यांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत या केंद्रशासित प्रदेशात कार्यान्वित होणाऱ्या तलावांची एकूण संख्या १६३ वर पोहोचणार आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने रविवारी दिली.

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