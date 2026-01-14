Crime News : एक प्रेयसी आणि तीन बॉयफ्रेंड…; मानसिक छळाला कंटाळून 40 वर्षाच्या तरुणानं घेतलं विष, पोलिसांना फोन केला अन्...

लखीमपूर खेरी (उत्तर प्रदेश) : भिरा पोलीस स्टेशन हद्दीत घडलेल्या एका धक्कादायक प्रेमप्रकरणामुळे (Lakhimpur Kheri Case) संपूर्ण परिसर हादरला आहे. ४० वर्षीय सुजित मिश्र याने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणामागे प्रेमसंबंधातील ताणतणाव आणि मानसिक छळ कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..सुजित मिश्रचे त्याच्या परिसरातील रहिवासी रुबी नावाच्या तरुणीशी प्रेमसंबंध होते. मात्र, रुबीचे आधीपासूनच आणखी दोन बॉयफ्रेंड असल्याची माहिती सुजितला नव्हती. ही बाब समोर आल्यानंतर रुबी आणि तिच्या दोन साथीदारांनी सुजितला मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली, असा आरोप आहे. सतत धमक्या, अपमान आणि दबावामुळे सुजित मानसिकदृष्ट्या खचला होता..आपल्या अडचणी कुटुंबीयांना किंवा समाजाला सांगण्याचे धाडस सुजित करू शकला नाही. मात्र, आत्महत्येचा निर्णय घेतलेल्या रात्री त्याने मदतीची याचना केली. त्याने सर्वप्रथम ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करून आपण विष प्राशन करत असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर त्याने थेट पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधून संपूर्ण प्रकार सांगितला. याच संभाषणाची ऑडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..माहिती मिळताच भिरा पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी सुजित याच्याशी संपर्क साधून त्याला पोलीस ठाण्यात येण्यास सांगितले. मात्र, त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने तो येऊ शकला नाही. पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवली आणि काही वेळातच पोलीस ठाण्यापासून काही अंतरावर सुजित बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला..Love Marriage Case : प्रियकरासोबत पळून जावून लग्न केलं, त्यानेच तिला गळा आवळून संपवलं; दोन चिमुकल्यांचा आक्रोश होता हृदय पिळवटणारा.त्याला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्याला लखनऊला रेफर केले. मात्र, रुग्णवाहिकेतून लखनऊला नेत असतानाच सुजितचा मृत्यू झाला..या घटनेची माहिती मिळताच सुजित यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. पत्नी आणि कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. सुजितच्या पत्नीने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी प्रेयसी रुबी आणि तिच्या दोन साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..पतंगाचा मांजा लागून बालकाचा कापला गळा; गळ्याला गंभीर जखम होताच.., शिरपूर पोलिसांत 'सदोष मनुष्यवधाचा'चा गुन्हा दाखल.लखीमपूर खेरीचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (पूर्व) अमित राय यांनी सांगितले की, 'भिरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील रहिवासी ४० वर्षीय सुजित मिश्रा याने फोन करून एका महिला आणि तिच्या दोन साथीदारांकडून मानसिक त्रास दिला जात असल्याची तक्रार केली होती. तसेच आपण विष प्राशन केल्याची माहितीही त्याने दिली होती. या आधारे पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून त्याचा शोध घेतला. उपचारादरम्यान लखनऊला नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. पत्नीच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.