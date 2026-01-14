देश

Crime News : एक प्रेयसी आणि तीन बॉयफ्रेंड…; मानसिक छळाला कंटाळून 40 वर्षाच्या तरुणानं घेतलं विष, पोलिसांना फोन केला अन्...

Police Investigation and Legal Action : लखीमपूर खेरी येथे प्रेमप्रकरणातून मानसिक छळ झाल्याचा आरोप करत एका ४० वर्षीय व्यक्तीने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
Lakhimpur Kheri Case

Lakhimpur Kheri Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लखीमपूर खेरी (उत्तर प्रदेश) : भिरा पोलीस स्टेशन हद्दीत घडलेल्या एका धक्कादायक प्रेमप्रकरणामुळे (Lakhimpur Kheri Case) संपूर्ण परिसर हादरला आहे. ४० वर्षीय सुजित मिश्र याने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणामागे प्रेमसंबंधातील ताणतणाव आणि मानसिक छळ कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
police case
love story
crime marathi news
lakhimpur kheri
Lover

Related Stories

No stories found.