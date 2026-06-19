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Bajari Bhakri: पिझ्झा-बर्गरला टक्कर देणारी ललितपूरची बाजरीची भाकरी! गावातील महिलांच्या हातची भाकरी आता मॉलमध्ये विकली जाणार

Lalitpur’s Bajra Bhakri Gets National Recognition: बाजरीची भाकरी, ललितपूर आणि ODOC उपक्रमामुळे महिला बचत गट, शेतकरी आणि स्थानिक उद्योजकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
Bajari Bhakri

Bajari Bhakri

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड क्षेत्राचा विचार केला, तर येथील साधे राहणीमान आणि तितकीच सकस खाद्यसंस्कृती संपूर्ण देशात वेगळी ओळख ठेवून आहे. या खाद्यसंस्कृतीचा एक मुख्य आणि पारंपरिक हिस्सा म्हणजे ललितपूर (Lalitpur) जिल्ह्यातील 'बाजरीची भाकरी'!

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