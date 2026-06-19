Bajari Bhakri: पिझ्झा-बर्गरला टक्कर देणारी ललितपूरची बाजरीची भाकरी! गावातील महिलांच्या हातची भाकरी आता मॉलमध्ये विकली जाणार

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड क्षेत्राचा विचार केला, तर येथील साधे राहणीमान आणि तितकीच सकस खाद्यसंस्कृती संपूर्ण देशात वेगळी ओळख ठेवून आहे. या खाद्यसंस्कृतीचा एक मुख्य आणि पारंपरिक हिस्सा म्हणजे ललितपूर (Lalitpur) जिल्ह्यातील 'बाजरीची भाकरी'! .ग्रामीण भागातील खान-पान संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेल्या या साध्या, पौष्टिक आणि चवदार भाकरीला आता उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत विशेष स्थान मिळाले आहे. ललितपूरच्या या पारंपरिक चवीला व्यापक ओळख मिळवून देण्यासाठी आणि या क्षेत्राशी जोडलेल्या स्थानिक उद्योजकांना, महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारकडून आता विशेष ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विपणन (Marketing) मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली आहे..Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप.आरोग्य आणि चवीचा अनोखा संगमललितपूरमध्ये बाजरीची भाकरी हा अतिशय लोकप्रिय प्रकार असून विशेषतः हिवाळ्याच्या दिवसांत ती अत्यंत आवडीने खाल्ली जाते. ही भाकरी पूर्णपणे ग्लुटेन-मुक्त (Gluten-free) असून यामध्ये फायबर, आयर्न (लोह) आणि प्रोटीन (प्रथिने) भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे आरोग्यासाठी ती अत्यंत गुणकारी मानली जाते. गरमागरम बाजरीच्या भाकरीवर 'शुद्ध देशी तूप' किंवा 'पांढरे लोणी' लावून खाण्याची येथे जुनी परंपरा आहे..Nagpur: ‘सीएलबीपी सिस्टम’चे जाळे देशभरात; प्रत्येक शहरात एजंटची नियुक्ती; ‘मर्चंट कॉइन’च्या नावाने फसवणुकीचे प्रकरण.अशी होते ललितपूरच्या पारंपरिक बाजरीच्या भाकरीची निर्मितीललितपूरमध्ये बाजरीची भाकरी बनवण्याची आणि ती खाण्याची एक विशेष पारंपरिक पद्धत आहे, ज्याच्या मुख्य गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:पिठाची मळणी: बाजरीचे पीठ मळताना नेहमी हलक्या कोमट पाण्याचा वापर केला जातो. कोमट पाण्यामुळे पीठ मऊ होते आणि भाकरी थापताना किंवा शेकताना ती कडांपासून फाटत नाही.बनवण्याची विधी: येथील अनुभवी महिला किंवा कारागीर ही भाकरी लाटण्याऐवजी हाताच्या थापेने मोठी करतात. काही ठिकाणी पोळपाटावर अगदी हलक्या हाताने लाटूनही ती तयार केली जाते.शेकण्याची पद्धत: ही भाकरी लोखंडाच्या तव्यावर मंद ते मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी खरपूस शेकली जाते. भाकरीचा रंग छान सोनेरी होईपर्यंत ती शेकण्याची पद्धत आहे..'लोकल' चवीला 'ग्लोबल' ओळख मिळवून देण्याचा मानसललितपूरमध्ये ही गरमागरम बाजरीची भाकरी अस्सल बुंदेलखंडी पद्धतीने आलू-मटारची भाजी, गूळ किंवा लसणाची तिखट चटणी आणि स्थानिक चटण्यांसोबत वाढली जाते.योगी सरकारच्या 'ओडॉक' (ODOC) उपक्रमामुळे या ग्रामीण आणि पौष्टिक अन्नाला आता केवळ देशातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर एक आरोग्यदायी फूड ब्रँड म्हणून प्रस्थापित केले जात आहे. आधुनिक पॅकेजिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही भाकरी दीर्घकाळ ताजी कशी राहील यावर काम सुरू असून, मोठ्या शहरांमधील मॉल आणि फूड फेस्टिव्हलमध्ये ललितपूरच्या बाजरीच्या भाकरीचे विशेष स्टॉल्स लावले जात आहेत. यामुळे बुंदेलखंडातील बाजरी उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक छोट्या व्यावसायिकांना रोजगाराच्या नवीन व मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.