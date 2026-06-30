Lalitpur Silk Saree: बनारसी-कांजीवरमच्या गर्दीत हरवलेला बुंदेलखंडचा खजिना! ललितपूरची झरी सिल्क साडी का आहे खास?

भारतातील वस्त्रोद्योग आणि हातमाग परंपरा ही जगातील सर्वात समृद्ध परंपरांपैकी एक मानली जाते. देशातील प्रत्येक भागाची स्वतःची वेगळी विणकाम शैली असून तिला ऐतिहासिक महत्त्व लाभले आहे. बनारसी आणि कांजीवरम साड्यांची ओळख जगभर आहे. मात्र या प्रसिद्ध साड्यांच्या गर्दीत भारताचा एक पारंपरिक आणि मौल्यवान वस्त्रवारसा अजूनही तुलनेने कमी परिचित आहे. तो म्हणजे उत्तर प्रदेशातील ललितपूरची झरी सिल्क साडी..उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या बुंदेलखंड भागातील ललितपूर शहरात ही कला अनेक पिढ्यांपासून जपली जात आहे. हा प्रदेश प्राचीन मंदिरे आणि किल्ल्यांसाठी प्रसिद्ध आहेच, पण येथील कुशल विणकरांच्या पारंपरिक हस्तकलेसाठीही ओळखला जातो..काय आहे ललितपूर झरी सिल्क साडीचे वैशिष्ट्य?ललितपूरच्या झरी सिल्क साडीला इतर साड्यांपेक्षा वेगळे बनवणारी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत.रेशीम आणि जरीचा सुंदर संगम:या साड्या अत्यंत तलम रेशमी कापडापासून तयार केल्या जातात. त्यावर सोन्या-चांदीसारखी चमक असलेल्या धातूच्या जरीची सुंदर कलाकुसर केली जाते. रेशमी कापडामुळे साडी मऊ आणि आकर्षक दिसते, तर काठ आणि पदरावरील जरीचे काम तिचे सौंदर्य वाढवते.स्थानिक संस्कृतीची झलक देणाऱ्या नक्षी:या साड्यांवरील नक्षीकाम बुंदेलखंडच्या निसर्ग, स्थापत्य आणि प्राचीन मंदिरांवरील कोरीव कामापासून प्रेरित असते. त्यामुळे प्रत्येक साडीमध्ये स्थानिक संस्कृतीची एक वेगळी ओळख दिसून येते..Washim: समृद्धी महामार्ग उठला शेतकऱ्यांच्या जीवावर; महामार्गावरचे पाणी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात; संतप्त शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात.अनेक दिवसांच्या मेहनतीतून तयार होते साडीएक उत्कृष्ट ललितपूर झरी सिल्क साडी तयार करण्यासाठी कारागिरांना अनेक दिवस मेहनत घ्यावी लागते. या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा कौशल्यपूर्ण असतो.रेशीम धाग्यांची तयारी:सर्वप्रथम कच्च्या रेशीम धाग्यांची स्वच्छता केली जाते. त्यानंतर त्यांना आवश्यक रंग दिला जातो आणि विणकामासाठी तयार केले जाते.नक्षीचा आराखडा तयार करणे:साडीवर कोणती नक्षी, काठ आणि पदर तयार करायचा याचा आराखडा आधी तयार केला जातो..हातमागाची तयारी:ताणा आणि बाणा या धाग्यांच्या साहाय्याने लाकडी हातमाग विणकामासाठी सज्ज केला जातो.जरी विणकाम आणि अंतिम सजावट:कारागीर अत्यंत बारकाईने जरीचे धागे वापरून काठ आणि पदरावर सुंदर नक्षी तयार करतात. त्यानंतर साडीची अंतिम सजावट करून ती विक्रीसाठी तयार केली जाते..मर्यादित प्रसिद्धीमुळे बाजारपेठेपासून दूरउत्कृष्ट कारागिरी असूनही ललितपूरच्या झरी सिल्क साडीला अपेक्षित प्रसिद्धी मिळू शकलेली नाही. मर्यादित प्रचार, मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा अभाव, लहान विणकर समूह आणि यंत्रावर तयार होणाऱ्या स्वस्त साड्यांची स्पर्धा यामुळे ही कला मागे राहिली.मात्र सध्या ग्राहकांचा कल पारंपरिक हस्तकला, नैसर्गिक साहित्य आणि टिकाऊ फॅशनकडे वाढत आहे. त्यामुळे ललितपूरच्या या पारंपरिक झरी सिल्क साडीला भविष्यात देश-विदेशातील बाजारपेठेत नवी ओळख मिळण्याची मोठी संधी आहे.बुंदेलखंडच्या संस्कृतीचा आणि विणकरांच्या कौशल्याचा हा अनमोल वारसा योग्य प्रोत्साहन मिळाल्यास जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.