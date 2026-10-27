Land Rover Defender: 'डिफेंडर' प्रेमींसाठी गुड न्यूज! गाडीची किंमत तब्बल ३४ लाखांनी कमी कशी झाली?

Pune: महागडी आणि दमदार चारचाकी गाडी खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जग्वार लँड रोव्हर कंपनीच्या लोकप्रिय डिफेंडर या गाडीच्या किमतीत मोठी कपात करण्यात आली आहे. कंपनीने पुण्यात गाडीची अॅसेम्बली सुरू केल्यामुळे तिची किंमत तब्बल ३४ लाख रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. आता डिफेंडर खरेदी करण्याचे तुमचेही स्वप्न असेल तर ते प्रत्यक्षात आणणे आणखी सोपे झाले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Nitin Gadkari: E20 पेट्रोलबाबत मंत्री नितीन गडकरींचे मोठे विधान; वाचा काय म्हणाले? .डिफेंडरच्या २.० लिटर पेट्रोल प्रकाराची किंमत पूर्वी १ कोटी १३ लाख रुपये होती. ती आता ९९ लाख रुपये झाली आहे. म्हणजेच या गाडीच्या किमतीत १४ लाख रुपयांची घट झाली आहे. तर ३.० लिटर पेट्रोल आणि डिझेल प्रकारांच्या किमतीत प्रत्येकी ३४ लाख रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. या दोन्ही गाड्यांची किंमत पूर्वी १ कोटी ५२ लाख रुपये होती. आता ती १ कोटी १८ लाख रुपये झाली आहे. या सर्व दिल्लीतील एक्स-शोरूम किमती आहेत. .Ethanol Production,: साखरेपासून इथेनाॅल निर्मितीवर बंदी;मक्यापासून निर्मित इथेनाॅलच्या भावातही कपात.भारतातच गाडीची अॅसेम्बली सुरूयापूर्वी डिफेंडर गाड्या पूर्ण तयार अवस्थेत परदेशातून भारतात आणल्या जात होत्या. आता कंपनीने पुण्यातील प्रकल्पात गाडीच्या सुट्या भागांची जोडणी सुरू केली आहे. यामुळे परदेशातून पूर्ण तयार गाडी आणण्याचा खर्च कमी होतो. त्याचा फायदा ग्राहकांना किमतीतील कपातीच्या रूपात मिळत आहे..गाडीची ताकद आणि वैशिष्ट्ये काय?डिफेंडर ही दमदार इंजिन आणि खराब रस्त्यांवरही सहज चालू शकणारी गाडी आहे. या गाडीची उंची गरजेनुसार कमी-जास्त करता येते. गाडीत पुढील आणि मागील प्रवाशांसाठी वेगवेगळे तापमान ठेवण्याची सोय आहे. तसेच, गाडीतील हवा स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणाही देण्यात आली आहे. मात्र, ही दरकपात सध्या डिफेंडर ११० च्या निवडक प्रकारांसाठी आहे. डिफेंडर ९०, डिफेंडर १३० आणि डिफेंडर ऑक्टा यांच्या किमतीत कपात करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.