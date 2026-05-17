Lansdowne Hill Station: लॅन्सडाउन हिल स्टेशनचे आधीचे नाव माहीत आहे का? जाणून घ्या या शांत ठिकाणाची रंजक गोष्ट!

उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील सुंदर आणि शांत हिल स्टेशन्सचा उल्लेख केला की लॅन्सडाउन (Lansdowne) हे नाव आवर्जून घेतले जाते. दिल्लीपासून अगदी जवळ असलेले हे ठिकाण पर्यटकांसाठी विकेंड ट्रिपचा एक उत्तम पर्याय आहे. पण, तुम्हाला माहीत आहे का की या निसर्गरम्य ठिकाणाचे आधीचे नाव इतके अवघड होते की ते उच्चारताना तुमची जीभ देखील अडखळली असती!.कडक उन्हाळ्यामुळे लोक थंड हवेच्या ठिकाणांचा शोध घेत आहेत, तेव्हा लॅन्सडाउन हे पर्यटकांचे आवडते केंद्र बनले आहे. या हिल स्टेशनबद्दलची रंजक माहिती खालीलप्रमाणे आहे:'कालूडंडा' ते 'लॅन्सडाउन' प्रवासया प्रसिद्ध हिल स्टेशनचे जुने आणि मूळ नाव 'कालूडंडा' (Kaludanda) असे होते. गढवाली भाषेमध्ये 'कालूडंडा' याचा अर्थ 'काळा डोंगर' असा होतो.१८५७ च्या दरम्यान भारताचे ब्रिटीश व्हाईसरॉय 'लॉर्ड लॅन्सडाउन' यांच्या नावावरून या जागेचे नाव बदलून 'लॅन्सडाउन' असे ठेवण्यात आले..गढवाल रायफल्सचे लष्करी कनेक्शनलॅन्सडाउन हे केवळ पर्यटनासाठीच नाही तर भारतीय सैन्याच्या शौर्यासाठीही ओळखले जाते. हे 'गढवाल रायफल्स रेजिमेंट'चे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र (Training Center) आहे. आधी हे केंद्र अल्मोडामध्ये होते, परंतु नंतर ते लॅन्सडाउन येथे हलवण्यात आले. लष्करी छावणीचा (Cantt) भाग असल्याने हे शहर अत्यंत स्वच्छ, शिस्तबद्ध आणि शांत आहे..लॅन्सडाउनमधील प्रमुख आकर्षणेयेथे निसर्गप्रेमींसोबतच आध्यात्मिक प्रवाशांसाठीही अनेक उत्तम पर्याय आहेत:तारकेश्वर महादेव मंदिर: स्थानिक नागरिकांच्या श्रद्धेचे हे मुख्य केंद्र असून, उंच देवदार वृक्षांच्या वेढ्यात असलेले हे मंदिर अत्यंत शांत अनुभूती देते.भुल्ला लेक (Bhulla Lake): हे एक मानवनिर्मित (Artificial) तळे असून, येथे पर्यटक आपल्या कुटुंबासह बोटिंगचा आनंद घेऊ शकतात. लहान मुलांसाठी येथे खेळण्याची उत्तम सोय आहे.इतर स्थळे: दुर्गा देवी मंदिर, ज्वालपा देवी मंदिर आणि ऐतिहासिक 'सेंट मॅरी चर्च' ही येथील इतर प्रसिद्ध ठिकाणे आहेत..भेट देण्याची सर्वोत्तम वेळलॅन्सडाउनचे हवामान वर्षभर आल्हाददायक असते, त्यामुळे येथे कधीही जाता येते. उन्हाळ्यात मैदानी भागातील उष्णतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी आणि हिवाळ्यात बर्फवृष्टीचा (Snowfall) आनंद घेण्यासाठी पर्यटक येथे मोठी गर्दी करतात.पावसाळ्याच्या दिवसांत डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याने येथे जाणे टाळावे. तसेच, तिथे जाताना सोबत उबदार (गरम) कपडे नेणे कधीही विसरू नये..कसे पोहोचायचे?सडक मार्ग: लॅन्सडाउन राष्ट्रीय महामार्ग ११९ (NH 119) द्वारे जोडलेले आहे. दिल्लीच्या काश्मिरी गेट (ISBT) वरून कोटद्वार आणि दुगड्डासाठी थेट बसेस मिळतात. तिथून पुढे टॅक्सी किंवा स्थानिक बसेसने लॅन्सडाउनला सहज पोहोचता येते.