Holi 2026: कोतवालाने लाट साहेबांना दिली दारूची बाटली आणि कॅश! बुटांचा मार खात निघाली होळीची मिरवणूक; पाहा viral video

उत्तर प्रदेशातील शहाजहानपूर जिल्ह्यात होळीच्या दिवशी निघणारी 'लाट साहब' ही मिरवणूक जगभरात तिच्या आगळ्यावेगळ्या आणि वादग्रस्त परंपरेमुळे प्रसिद्ध आहे. यंदाही कडक पोलीस बंदोबस्तात ही मिरवणूक पार पडली, जिथे एका व्यक्तीला चक्क 'लाट साहब' बनवून त्याला जूतोंचा मार देण्यात आला आणि चक्क पोलीस ठाण्यात कोतवालाकडून त्याला 'गिफ्ट' मिळाले..ही परंपरा जितकी रोचक आहे तितकीच ती संवेदनशीलही आहे. बुधवारी फुलमती देवी मंदिरात दर्शन घेऊन या मिरवणुकीला सुरुवात झाली. एका बैलगाडीवर तख्त आणि खुर्ची टाकून लाट साहेबांचे आसन तयार केले जाते. सुरक्षेसाठी त्यांना डोक्यावर हेल्मेटही घातले जाते..कोतवालीत वर्षभराचा हिशेब!या मिरवणुकीतील सर्वात रंजक क्षण म्हणजे जेव्हा 'लाट साहब' कोतवालीत (पोलीस ठाणे) पोहोचतात. परंपरेनुसार, लाट साहब तिथल्या कोतवालाला वर्षभरात झालेल्या गुन्ह्यांचा हिशेब विचारतात.या हिशेबातून सुटका मिळवण्यासाठी आणि लाट साहेबांना शांत करण्यासाठी कोतवाल त्यांना नगद रक्कम आणि दारूची बाटली देतात. यानंतर पोलीस लाट साहेबांना रीतसर 'सलामी'ही देतात..बुटांचा मार आणि 'लाट साहब की जय'मिरवणूक मार्गावर लोक 'लाट साहब की जय' अशा घोषणा देतात, मात्र त्याच वेळी त्यांच्यावर बुटांचा वर्षाव केला जातो. ही परंपरा इंग्रजांविरुद्धचा राग व्यक्त करण्यासाठी सुरू झाल्याचे मानले जाते. ८ किलोमीटरच्या या प्रवासात लाट साहेबांना लोकांच्या संतापाचा सामना करावा लागतो, मात्र ते स्वतः सुरक्षेसाठी पोलीस आणि पीएसीच्या कडेकोट वेढ्यात असतात..कडक बंदोबस्त आणि मशिदींना प्लास्टिकचे आवरणमिरवणुकीदरम्यान कोणताही धार्मिक वाद होऊ नये म्हणून प्रशासनाने मोठी खबरदारी घेतली होती. मिरवणूक मार्गावरील ४८ मशिदी आणि मजार प्लास्टिकच्या जाड चादरींनी पूर्णपणे झाकून टाकण्यात आल्या होत्या.मार्गावरील १४८ गल्ल्यांचे रस्ते बंद करण्यात आले होते जेणेकरून गर्दी अनियंत्रित होऊ नये. ४ अपर पोलीस अधीक्षक, १३ क्षेत्राधिकारी, ३१० दारोगा, १२०० सिपाही, ५०० होमगार्ड आणि पीएसी-आरएएफच्या कंपन्या तैनात होत्या..Jodemar Holi: या गावात खेळली जाते 'अजब-गजब' जोडे मार होळी; मशिदींवर बांधली जाते ताडपत्री, पाहा काय आहे भानगड.काय आहे या परंपरेचा इतिहास?इतिहासतज्ज्ञ सांगतात की, १७२८ मध्ये नवाब अब्दुल्ला खान जेव्हा शहाजहानपूरला परतले, तेव्हा हिंदू-मुस्लिम बांधवांनी त्यांचे स्वागत करत होळी खेळली होती. ही परंपरा प्रेमाची प्रतीक होती. मात्र, १८५९ मध्ये इंग्रजांनी कब्जा केल्यावर जिल्हा प्रशासनाने ही मिरवणूक स्वतःच्या नियंत्रणात घेतली. १९८८ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचे नाव बदलून 'लाट साहब' (Lard Saheb) असे केले. काळाच्या ओघात लोकांचा राग वाढला आणि नवाबाची जागा इंग्रजांच्या 'लाट साहेबांनी' घेतली, ज्यांना बुटांनी मारण्याची पद्धत सुरू झाली. समाज आणि इतिहासाचे हे एक विद्रूप पण तितकेच वास्तववादी चित्रण दरवर्षी शहाजहानपूरमध्ये होळीच्या निमित्ताने पाहायला मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.