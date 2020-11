Corona Updates: मागील 24 तासांत 50 हजारांपेक्षा जास्त कोरोनामुक्त

नवी दिल्ली: मागील काही दिवसांपासून प्रतिदिन कोरोना रुग्णवाढीचा आकडा 40 ते 50 हजारांदरम्यान वाढत आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 47 हजार 905 रुग्णांचे निदान झाले असून 550 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत देशात 86 लाख 83 हजार 917 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे, त्यामधील 1 लाख 28 हजार 121 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

80 लाखांपेक्षा जास्त कोरोनामुक्त-

दिलासादायक बाब म्हणजे कोरोनातून सावरणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. आतापर्यंत कोरोनाचे 80 लाख 66 हजार 502 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनातून 52 हजार 718 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

With 47,905 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 86,83,917. With 550 new deaths, toll mounts to 1,28,121

Total active cases are 4,89,294 after a decrease of 5,363 in the last 24 hrs.

Total cured cases are 80,66,502 with 52,718 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/sHwZwqQcRU

— ANI (@ANI) November 12, 2020