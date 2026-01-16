देश

Nippani Farmer : पाणी उपलब्ध, दर अनिश्चित दराच्या चढउतारांचा थेट परिणाम; निपाणी भागात जानेवारीतही कांदा लागण सुरू

Late Onion Planting : दरातील अनिश्चिततेतही शेतकऱ्यांचा कांद्यावर विश्वास कायम,गतवर्षीच्या अवकाळीनंतर यंदा शेतकऱ्यांचा सावध पण सकारात्मक दृष्टिकोन
Farmers planting late-season onion saplings in agricultural fields of Nipani region.

सकाळ डिजिटल टीम
निपाणी : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जानेवारी महिन्यातही उशिरा हंगामातील कांदा लावण सुरू आहे. अद्याप बाजारात कांदा तरू विक्रीसाठी दाखल होत आहे. प्रतवारीनुसार शंभर रोपांची पेंडी २० ते २५ रुपयांप्रमाणे मिळत आहे.

