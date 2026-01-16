Nippani Farmer : पाणी उपलब्ध, दर अनिश्चित दराच्या चढउतारांचा थेट परिणाम; निपाणी भागात जानेवारीतही कांदा लागण सुरू

निपाणी : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जानेवारी महिन्यातही उशिरा हंगामातील कांदा लावण सुरू आहे. अद्याप बाजारात कांदा तरू विक्रीसाठी दाखल होत आहे. प्रतवारीनुसार शंभर रोपांची पेंडी २० ते २५ रुपयांप्रमाणे मिळत आहे..सौंदलग्यासह निपाणी भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा तरूची विक्रीसाठी निर्मिती केली आहे. जानेवारी महिन्यातही कांदा तरूची उशिरा लावण सुरू असल्यामुळे तरूला मागणी वाढली आहे. .Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत .बरेच शेतकरी बाजारातून कांदा विकत न घेता घरी वापरण्यापुरती लावण करत आहेत. कांदा वाळवून वर्षभर वापरला जात आहे. गतवर्षी जानेवारी महिन्यापासून पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. .या पावसाने कांदा लावणीचे काही प्रमाणात नुकसान तर झालेच शिवाय बियाणांची उगवणही चांगली झाली नाही. कीड व बुरशी येऊन अनेक पिकांचे नुकसान झाले. अवकाळी पावसाने गतवर्षी कांदा उत्पादकांना काहीसा आर्थिक फटका बसला होता. .Agriculture News : "भाव मिळो ना मिळो, कांदाच लावू"; मजुरांसाठी शेतकऱ्यांची पायपीट, सुगीचे दिवस आले मजुरांना.निपाणी भागातील शेतकऱ्यांना यंदा आंतर पीक म्हणूनही कांदा लावणीला पसंती दिली आहे. वेदगंगा नदीला पाण्याची उपलब्धता झाली असून, काही शेतकऱ्यांच्या विहिरी, कूपनलिकांनाही चांगले पाणी आहे. त्यामुळे यंदा कांदा लावण वाढत चालल्याचे चित्र दिसत आहे..यंदा जानेवारी महिन्यातही उशिरा कांदा लावण सुरूच आहे. प्रत्येक वर्षी तरूला मागणी नसायची. यंदा मात्र अद्याप शेतकरी कांदा तरूची लावण करत आहेत.-विजय किल्लेदार, शेतकरी, अक्कोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.