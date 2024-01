Ram Mandir: अद्भूत, अप्रतिम, अलौकिक! राम मंदिराचा लेटेस्ट व्हिडिओ पाहाच

नवी दिल्ली- अयोध्येतील राम मंदिरात राम लल्लाची प्रतिष्ठापणा २२ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यासाठी जय्यत तयारी सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. २२ जानेवारी हा ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. त्यातच श्रीराम जन्म भूमी ट्रस्टने राम मंदिर निर्माण कार्याचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.(Latest visuals of the under construction Ram Temple in Ayodhya Uttar Pradesh)

व्हिडिओमध्ये राम मंदिराच्या भव्यतेची लगेच जाणीव होते. राम मंदिर हे अद्भूत आणि अप्रतिम असणार आहे. राम मंदिरातील सजावट अत्यंत आकर्षक करण्यात आली आहे. नक्षीकामाला तर तोडच नाही. राम मंदिरात अनेक मूर्ती उभारण्यात आल्या आहेत. हिंदू संस्कृतीचा वारसा दर्शवणाऱ्या या प्रतिमा आहेत. मूर्ती घडवताना विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.