Kerala Politics: ‘एलडीएफ’ आणि भाजप एकत्र: राहुल गांधी, अल्पसंख्याकांवर हल्ले करणाऱ्यांशी सरकारची युती!

अलप्पुझा (केरळ): ''देशाच्या इतर भागांत अल्पसंख्याकांवर हल्ले करणाऱ्यांशी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भागीदारी करीत आहेत,'' असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला. एलडीएफ आणि भाजप एकत्र आले असून, दोघांमध्ये संगनमत झाले आहे, असेही राहुल म्हणाले. येथे आयोजित केलेल्या प्रचारसभेत राहुल बोलत होते. भाजप-एलडीएफसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांनी टीका केली. मात्र, शबरीमला प्रकरणावर बोलणे पूर्णपणे टाळले. त्यांच्या सभेत माजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते जी. सुधाकरन उपस्थित होते. ते अंबालापुझा मतदारसंघातून यूडीएफच्या पाठिंब्याने अपक्ष उमेदवार म्हणून लढत आहेत. गांधी म्हणाले, ''एक डाव्या पक्षाचा वरिष्ठ नेता आज आपल्या मंचावर आहे. हे अचानक झालेले नाही. 'एलडीएफ'मध्ये काहीतरी बदल झाला आहे. 'एलडीएफ' आता डाव्या विचारसरणीचा राहिलेला नाही. निवडणुकीनंतर 'एलडीएफ'मध्ये काहीही शिल्लक राहणार नाही.''.राहुल म्हणाले, ''एलडीएफमधील काही नेते सत्तेसाठी भाजप-संघासोबत हातमिळवणी करीत आहेत, तर काही जुन्या कार्यकर्त्यांना फसवले गेले असे वाटत आहे.'' मोदी यांच्यावर टीका करताना गांधी म्हणाले की, ते इतर ठिकाणी धर्म आणि मंदिरांविषयी बोलतात; पण केरळमध्ये ते विषय टाळतात कारण त्यांना 'एलडीएफ'ला मदत करायची आहे. गांधी यांनी आपल्या भाषणाता अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांचा उल्लेख केला. छत्तीसगडमध्ये दोन ननवर हल्ला झाला असून, मणिपूरमध्ये चर्च जाळण्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या लोकांसोबत केरळचे विजयन युती करीत आहेत..राहुल म्हणाले...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सत्तेच्या अहंकाराने ग्रस्त झालेले नेते आहेत.केरळ 'ड्रग कॅपिटल' झाले असून, दुसरीकडे भातशेती करणारे ७५ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.युद्धामुळे भारताची ऊर्जासुरक्षा धोक्यात आली आहे. भारताला तेल-गॅस खरेदीसाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते.