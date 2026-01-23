Republic Day 2026 : बुंदेलखंडचा वारसा आणि ब्रह्मोसची ताकद; यूपीच्या चित्ररथात दिसणार नवा भारत

येत्या २६ जानेवारी २०२६ रोजी, प्रजासत्ताक दिनाच्या (Republic Day 2026) निमित्ताने दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर उत्तर प्रदेशचा चित्ररथ पुन्हा एकदा आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेली ही झांकी "बुंदेलखंडची गौरवशाली संस्कृती आणि आधुनिक विकास" या संकल्पनेवर आधारित आहे.योगी सरकारचा हा चित्ररथ एका बाजूला बुंदेलखंडच्या प्राचीन इतिहासाची साक्ष देतो, तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशातील तांत्रिक आणि लष्करी प्रगतीचे दर्शन घडवतो..कालिंजर दुर्ग: आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक वारसाचित्ररथाच्या सुरुवातीच्या भागात बुंदेलखंडची ऐतिहासिक ओळख असलेला कालिंजर किल्ला दाखवण्यात आला आहे. किल्ल्यातील प्रसिद्ध 'एकमुख लिंग' ही कलाकृती झांकीच्या अग्रभागी आहे, जी या भागातील प्राचीन आध्यात्मिक परंपरेचे प्रतीक आहे.किल्ल्यातील भव्य स्तंभ आणि नीलकंठ महादेव मंदिराची प्रतिकृती यातून बुंदेलखंडचे स्थापत्यशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धा अधोरेखित करण्यात आली आहे..'ओडीओपी' आणि स्वावलंबन (Self-Reliance)झांकीच्या मध्यभागात योगी सरकारची 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) ही महत्त्वाकांक्षी योजना दर्शवण्यात आली आहे. बुंदेलखंडची प्रसिद्ध मृद्भांड कला (Pottery), मणीकाम (Bead craft) आणि स्थानिक हस्तकला यांचे दर्शन घडवण्यात आले आहे.हे भाग पारंपरिक कारागिरांना जागतिक बाजारपेठेची जोड देऊन त्यांना कसे 'आत्मनिर्भर' बनवले जात आहे, याचे उत्तम उदाहरण आहे..आधुनिक उत्तर प्रदेश: ब्रह्मोस आणि एक्सप्रेसवेचित्ररथाचा शेवटचा भाग राज्याच्या झपाट्याने होणाऱ्या औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करतो. चित्ररथामध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची प्रतिकृती आहे, जी उत्तर प्रदेशातील डिफेन्स कॉरिडोरच्या यशाचे प्रतीक आहे.राज्यातील एक्सप्रेसवेचे जाळे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यातून उत्तर प्रदेश आता देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' कसे बनले आहे, हे दाखवण्यात आले आहे..बुंदेली लोकसंस्कृतीचा रंगचित्ररथासोबत बुंदेलखंडातील स्थानिक कलाकार त्यांचे पारंपारिक लोकनृत्य सादर करतील. या नृत्यामुळे कर्तव्यपथावर बुंदेलखंडची लोकजीवन आणि उत्सवप्रियता जिवंत होताना दिसेल.उत्तर प्रदेशची २०२६ चा हा चित्ररथ' वारसा आणि 'विकास' यांचा एक अप्रतिम संगम आहे. जिथे कालिंजर किल्ला आपल्या मुळांची आठवण करून देतो, तिथे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र आणि एक्सप्रेसवे राज्याची भविष्यातील भरारी स्पष्ट करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.