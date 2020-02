तंबाखू सेवनासाठीचे वय वाढविण्याचा केंद्राचा विचार 

नवी दिल्ली - सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादन कायद्याच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न म्हणून तंबाखू सेवनाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ करण्याचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा विचार आहे. असे झाल्यास वयाच्या २१ वर्षांच्या आतील व्यक्तींनी तंबाखूजन्य उत्पादनांचा वापर करणे अपराध ठरणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा तंबाखू नियंत्रणासाठी आरोग्य मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या न्यायिक गटाची नुकतीच बैठक होऊन त्यांनी मंत्रालयाकडे आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. यामध्ये तंबाखू सेवनासाठीचे कायदेशीर वय २१ करण्याबरोबरच दंडाच्या रकमेत वाढ, तंबाखूचा बेकायदा वापर रोखण्यासाठी नव्या तरतुदी अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

Web Title: legal age for smoking tobacco will soon be up from 18to21-years