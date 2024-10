Family Shares Dispute: माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरात शेअर्सवरून वाद! आई-बहिणीविरुद्ध कायदेशीर लढाई, नेमकं प्रकरण काय?

Legal Battle Begins Over Family Shares Dispute : जगनमोहन आणि शर्मिला यांच्यात पूर्वी एक सामंजस्य करार झाला होता, ज्यामध्ये जगनमोहन यांनी आपल्या शेअर्स 'प्रेम आणि स्नेह' म्हणून शर्मिला यांना देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी काही कायदेशीर बंधने आहेत, ज्यामध्ये न्यायालयीन मान्यता आवश्यक आहे.

Jaganmohan and Sharmila legal dispute over family shares in Saraswati Power & Industries esakal