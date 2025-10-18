Leh Violence : लेह हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना

नवी दिल्ली : केंद्रशासित प्रदेश लेहमध्ये २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच सुमारे नव्वद जण जखमी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय न्यायालयीन आयोग या हिंसाचाराची चौकशी करणार आहे. .लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा आणि भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट करण्याची मागणी यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान हा हिंसाचार झाला होता. प्रारंभी शांततेत सुरू असलेले हे आंदोलन अखेरच्या टप्प्यात हिंसक झाले होते. आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक होऊन हिंसा भडकली होती. लडाखमध्ये हिंसा भडकविल्याच्या आरोपावरून सोनम वांगचुक यांना अटक करण्यात आली आहे. वांगचुक यांना २६ सप्टेंबर रोजी कठोर अशा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (रासुका) ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्यावर हिंसा भडकविल्याचा आरोप आहे. ते सध्या राजस्थानमधील जोधपूर कारागृहात कैद आहेत..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.याचा होणार सखोल तपासन्या. चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायालयीन आयोग या हिंसाचारास कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचा, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा आणि त्यानंतर झालेल्या चार मृत्यूचा सखोल तपास करेल. याआधी २ ऑक्टोबर रोजी स्थानिक लडाख प्रशासनाने या हिंसाचाराचे दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, ‘लेह अपेक्स बॉडी’ आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ यासह आंदोलनकर्त्यांच्या गटांनी त्या दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीला नकार दिला होता आणि निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत अधिक निःपक्ष न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती..स्थानिक संस्थेकडून स्वागत‘लेह अपेक्स बॉडी’ने या हिंसाचाराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या घोषणेमुळे हिंसाचारानंतर स्थगित झालेल्या केंद्र सरकारसोबतच्या चर्चेला पुन्हा सुरूवात करण्यासाठी या संस्थेने ठेवलेली एक महत्त्वाची पूर्वअट थेट पूर्ण झाली आहे. लेहमधील हिंसाचारानंतर विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर टीका करताना न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.