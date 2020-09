Video: बिबट्याने अंदाज घेत मारली जोरात उडी अन्...

नवी दिल्लीः नदीचा पूलावरून बिबट्याने अंदाज घेत मारलेल्या उडीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी संबंधित व्हिडिओ शेअर केला असून, नेटिझन्स प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत.

सुशांत नंदा हे ट्विटरच्या माध्यमातून प्राण्यांचे अनेक व्हिडिओ शेअर करत असतात. त्यांच्या व्हिडिओंना नेटिझन्सची मोठी पसंती मिळत असल्याचे पाहायला मिळते. संकटात सापडलेल्या बिबट्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून, त्यामध्ये पाहायला मिळते की, बिबट्या नदी पार करत आहे. पण, मध्यभागी पूल तुटलेला आहे. बिबट्याच्या हे लक्षात येताच तो नीट आपली जागा घेऊन किती लांब उडी मारावी लागेल याचा अंदाज घेतो आणि उडी मारतो. त्याचा अंदाज खरा ठरतो आणि तो पुढे आणखी तीन उड्या मारून नदी पार करतो.

A long jump from February to March.

Then a rapid transition to April, May, June, July, August.

And we are in #September

We have to continue our careful and cautious way ...

Stay blessed.

Ryan Olivier pic.twitter.com/Y80U7uPjNq

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 9, 2020