वणी (नाशिक) : महाराष्ट्राच्या मातीतील वारकरी संप्रदाय, पंढरीची वारी आणि विठ्ठलभक्तीची ओढ सातासमुद्रापारही कायम असल्याची भावस्पर्शी प्रचिती आफ्रिका खंडातील लायबेरियात आली आहे. कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या वारीचा भक्तिमय देखावा साकारत संदेशा भुवनेश गुप्ता व त्यांचे पती बोनी राजेंद्र गुप्ता यांनी विठ्ठलभक्तीचा जागर केला आहे. विशेष म्हणजे, चार महिन्यापूर्वी सासवड परिसरात पंढरपूरच्या वारीसाठी जाताना अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांनाही या देखाव्यातून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे..मुळच्या नाशिकच्या असलेल्या संदेशा पाटील ह्या लग्नानंतर काही वर्षांपासून बोनी राजेंद्र गुप्ता यांच्या आफ्रिकेतील व्यवसायामुळे हे दाम्पत्य लायबेरियात वास्तव्यास गेले. मात्र, परदेशात राहूनही महाराष्ट्रातील धार्मिक परंपरा, सण-उत्सव आणि संतविचारांशी असलेली नाळ त्यांनी कायम जपली आहे. गणेशोत्सवानिमित्त घरात श्री गणेशमूर्तीची स्थापना करून सप्तशृंगी गडाचे प्रवेशद्वार, पायऱ्या, देवीचे मंदिर आणि रोप-वेची प्रतिकृती साकारल्यानंतर आता कार्तिकी एकादशीनिमित्त त्यांनी पंढरीच्या वारीचा देखावा उभारला आहे.. लायबेरियात पंढरीच्या वारीचा अनुभवविठ्ठल-रखुमाईच्या स्वागतासाठी केलेली आकर्षक सजावट, वारकरी संप्रदायाचे प्रतीक असलेले टाळ-मृदंग, भगव्या पताका आणि भक्तिमय संदेशांमधून पंढरपूरच्या वारीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. 'माझा विठ्ठल, माझी रखुमाई', 'राम कृष्ण हरी' अशा भक्तिमय शब्दांनी सजलेल्या या देखाव्यातून लायबेरियात राहूनही पंढरीच्या वारीचा आणि विठुरायाच्या दर्शनाचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परदेशात वास्तव्यास असतानाही आपल्या मुलांना आणि पुढील पिढीला महाराष्ट्राची संतपरंपरा, वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व आणि विठ्ठलभक्तीची शिकवण मिळावी, हा या उपक्रमामागील भाव असल्याचे दिसून येते. गणेशोत्सवात सप्तशृंगी गडाची प्रतिकृती आणि कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरीच्या वारीचा देखावा साकारत गुप्ता कुटुंबीयांनी आपल्या मातृभूमीशी असलेले भावनिक नाते जपले आहे..दिवंगत वारकऱ्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलीया देखाव्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ विठ्ठलभक्तीचे दर्शन घडविण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित नाही. आषाढी वारी दरम्यान सासवड - जेजुरी रस्त्यावर पंढरपूरच्या वारीसाठी जात असताना झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांच्या स्मृतींनाही गुप्ता कुटुंबीयांनी उजाळा दिला आहे. वारीच्या वाटेवर विठुरायाच्या दर्शनासाठी निघालेल्या या वारकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांच्या भक्तीभावाचे स्मरण केले आहे. त्यामुळे या देखाव्याला धार्मिकतेसोबतच सामाजिक संवेदनशीलतेचीही जोड मिळाली आहे. भौगोलिक अंतर कितीही असले, तरी श्रद्धा, भक्ती आणि संस्कृतीची नाळ कधीही तुटत नाही. लायबेरियातील या देखाव्यातून महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेचा गंध सातासमुद्रापार दरवळत असून, विठ्ठलभक्तीला सीमा नसल्याचा संदेश अधोरेखित झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.