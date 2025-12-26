देश

कॅन्सर रुग्णांसाठी 'मुख्यमंत्री स्वेच्छा निधी' ठरतोय संजीवनी! विरोधी पक्षनेत्याने केले कौतुक

विरोधी पक्षनेते माता प्रसाद पांडेय यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एका महत्त्वाच्या योजनेचे भरभरून कौतुक केले.
cancer patients

cancer patients

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एक दुर्मिळ दृश्य पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षनेते माता प्रसाद पांडेय यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एका महत्त्वाच्या योजनेचे भरभरून कौतुक केले, जी योजना कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी वरदान ठरत आहे.

विधानसभेत पुरवणी बजेटवर चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सकारात्मक संवाद झाला.

Loading content, please wait...
CM Yogi Adityanath
Opposition Party Leader
Cancer Patients

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com