कॅन्सर रुग्णांसाठी 'मुख्यमंत्री स्वेच्छा निधी' ठरतोय संजीवनी! विरोधी पक्षनेत्याने केले कौतुक

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एक दुर्मिळ दृश्य पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षनेते माता प्रसाद पांडेय यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एका महत्त्वाच्या योजनेचे भरभरून कौतुक केले, जी योजना कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी वरदान ठरत आहे.विधानसभेत पुरवणी बजेटवर चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सकारात्मक संवाद झाला..विरोधी पक्षनेत्यांकडून कौतुकविरोधी पक्षनेते माता प्रसाद पांडेय यांनी 'मुख्यमंत्री स्वेच्छा निधी' (Chief Minister's Discretionary Fund) या योजनेची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. ते म्हणाले की: कॅन्सरसारख्या गंभीर आणि महागड्या उपचारांसाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.विशेष म्हणजे, केवळ सत्ताधारी पक्षाचेच नव्हे तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी शिफारस केलेल्या रुग्णांनाही कोणतीही अडवणूक न करता तात्काळ मदत दिली जात आहे.या योजनेचा लाभ सर्व समाजातील गरीब लोकांना, विशेषतः मुस्लिम समाजातील गरजूंनाही तितक्याच पारदर्शकतेने मिळत आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे प्रत्युत्तरमुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या या सकारात्मक भूमिकेबद्दल त्यांचे आभार मानले, परंतु त्याच वेळी त्यांनी मागील सरकारमधील उणिवांवरही बोट ठेवले. पूर्वीच्या सरकारमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत मोठे घोटाळे झाले होते, ज्यामुळे गरिबांचे नुकसान झाले..पूर्वी पेन्शन केवळ ३०० ते ७५० रुपये असायची, ती आता वर्षाला १२,००० रुपये करण्यात आली असून ती थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. पूर्वी २५ कोटींच्या रस्त्यासाठी केवळ १ लाख रुपये 'टोकन' म्हणून दिले जात, ज्यामुळे कामे रखडायची. आता ही पद्धत बंद करून पारदर्शकता आणल्याचे त्यांनी सांगितले.