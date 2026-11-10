सिमिलिपालच्या जंगलात विंचवाची नवी प्रजाती! महाराष्ट्रातील संशोधकांचा सहभाग; 'लिओचेलिस सिमिलिपॅलेंसिस' असे नामकरण

मयूरभंज : ओडिशातील प्रसिद्ध सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलात विंचवाची दुर्मीळ आणि पूर्णपणे नवी प्रजाती आढळली आहे. महाराष्ट्रातील वन्यजीव संशोधक आणि सिमिलिपाल व्याघ्र प्रकल्पाच्या संयुक्त संशोधनातून हा शोध लावण्यात आला. या जंगलाच्या नावावरून या नव्या प्रजातीचे नामकरण 'लिओचेलिस सिमिलिपॅलेंसिस' असे करण्यात आले आहे..'लिओचेलिस' या दुर्मीळ गटातील विंचवाची ओडिशातील ही पहिलीच नोंद आहे. या शोधामुळे या गटातील ज्ञात प्रजातींची संख्या सात झाली आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशन (टीडब्ल्यूएफ) आणि सिमिलिपाल व्याघ्र प्रकल्पाच्या संशोधकांनी संयुक्तपणे हा अभ्यास केला. सौरभ किनिंगे, तेजस ठाकरे आणि अक्षय खांडेकर यांच्यासह सिमिलिपालचे क्षेत्रसंचालक डॉ. प्रकाश चंद्र गोगिनेनी यांनी संशोधनाचे नेतृत्व केले..Mumbai Fire: मुंबईत फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू.वनविभागाचे कर्मचारी नियमित कामकाज करत असताना त्यांना हा विंचू प्रथम दिसला. त्यांनी त्याचे नमुने काळजीपूर्वक गोळा करून सविस्तर तपासणीसाठी 'ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशन'कडे पाठविले. संशोधन आणि शारीरिक रचनेच्या अभ्यासानंतर ही स्वतंत्र प्रजाती असल्याचे स्पष्ट झाले..दरम्यान, सिमिलिपाल हे व्याघ्र आणि हत्तींच्या अधिवासासाठी प्रसिद्ध असले, तरी या जंगलातील सूक्ष्म आणि दुर्लक्षित जीवसृष्टीचे वैविध्यही या शोधामुळे समोर आले आहे. वनकर्मचारी, संशोधक आणि वन्यजीव संस्थांच्या समन्वयातून हा महत्त्वपूर्ण शोध शक्य झाला आहे..IPL 2027 Trade : ठरलं तर मग! अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात; यशस्वी जैस्वालसाठी सरप्राईज ट्रेड, कोणत्या संघाकडून खेळणार? .अशी आहे नवी प्रजातीविंचवाची लांबी ४४ ते ५३ मिलिमीटर म्हणजेच साधारण पाच सेंटीमीटर आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे एक हजार मीटर उंचीवरील खडकाळ जमिनीच्या दमट पानझडी जंगलात तो आढळला. 'लिओचेलिस' गटातील यापूर्वी ज्ञात असलेल्या सहा प्रजातपिक्षा या विंचवाची शारीरिक रचना वेगळी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.